Zakaj je v Sloveniji mnogim Putin bližje kot Nato? Janša vse pojasnil

Slovenija je lani za obrambo namenila 1,33 odstotka BDP, kar jo še vedno uvršča med članice Nata z najnižjimi izdatki za vojsko. Še bolj pri repu seznama je Slovenija glede naklonjenosti prebivalstva Natu. Približno 52 odstotkov Slovencev bi namreč v primeru referenduma glasovalo za obstanek v zvezi, kaže v tem tednu objavljeno poročilo Nata.

Ob tem naj dodamo, da se bo prihodnji teden predsednik vlade Robert Golob z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom srečal na sedežu Nata v Bruslju. Glavne teme pogovora bodo priprave na Vrh Nata v Washingtonu julija letos, delitev bremen, Ukrajina, Zahodni Balkan, Indopacifik ter druga aktualna vprašanja.

Slovenija od povprečja odstopa glede naklonjenosti prebivalstva Natu. 66 odstotkov prebivalcev članic Nata si namreč želi, da bi njihova država ostala v zavezništvu, ta odstotek pa je v Sloveniji bistveno nižji in znaša približno 52. Toliko ljudi bi v primeru referenduma glasovalo za obstanek v Natu, ugotavlja poročilo

Glede na te podatke se je oglasil predsednik SDS. Janez Janša je tako na omrežju X objavil podatke iz raziskave, ki je spraševala državljane, kako bi glasovali o članstvu v zvezi Nato in podatek, kdaj bo predsednik vlade obiskal sedež te zveze v Bruslju. »Od vseh članic zveze Nato je samo še Črna Gora bolj komunistična od Slovenije. Žalostno in šokantno obenem. V času, ko je grožnja z vzhoda spet resna, je to nevarno. Naslednje 3 slike pa razložijo, zakaj je temu tako in zakaj je mnogim tovarišem Putin bližje kot partnerji v NATO.«