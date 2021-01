Goreče vozilo zaprlo primorsko avtocesto

Zaradi izrednega dogodka je bila zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kozina in Kastelec proti Kopru. V predoru Kastelec je okoli 12.25 zagorelo vozilo, zato je bil predor zaprt za promet v obe smeri.



Kot je povedala tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, je v predoru zagorel avto. Ko so na kraj požara prišli policisti, je bil požar že pogašen, predor pa ostaja zaprt. Nihče ni ogrožen. Več bo znano po pregledu kraja požara.



Po 13. uri so predor in avtocesto odprli za ves promet v obe smeri.

