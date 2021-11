Izjemni HONOR 50 navdušuje v vseh pogledih

Vemo, da so vlogerji blogerji, ki ne pišejo, temveč snemajo. A vlog, skovanka besed video in blog, ni le kratek spletni posnetek, ampak je vse bolj priljubljena spletna oblika, ki posamezniku omogoča, da se na unikaten način izrazi o dogodkih in drugih zanimivostih, ki potekajo v njegovem življenju, sledilci pa se na njegove objave odzovejo z reakcijami. Pametni telefoni delujejo kot naše orodje za samopredstavitev, zato njihova oblika, barve in funkcije govorijo o tem, kdo smo kot oseba.

Prav zato je pametni telefon HONOR 50 naprava, ki je bila oblikovana z mislijo na delanje unikatnih, ustvarjalnih spletnih dnevnikov, modne smernice, navdih pa je črpala tudi iz preteklosti. Priznajmo, tehnologija, ki jo uporabljamo vsak dan oziroma brez katere si ne predstavljamo več našega življenja, postaja vse bolj modni trend, skozi katerega se uporabniki izražamo.

FOTO: Honor

Čudovite barve

HONOR 50, ki je zasnovan tako, da zadovolji vse zahteve modno ozaveščene množice, presega običajne barve. V Sloveniji bo na voljo v barvi Frost Crystal, ki se zgleduje po snežnih kristalih in ustvarja sanjski, diamantu podoben učinek. Gre za barvo, ki je letošnje leto še posebej moderna in navdihujoča. Prav tako modni sta drugi dve barvi, elegantno smaragdno zelena barva Emerald Green in brezčasna Midnight črna.

Ko je HONOR 50 nagnjen proti svetlobi pod različnimi koti, se blešči in lesketa, zaradi česar je popoln modni dodatek, ki se ujema z vsakim modnim stajlingom.

Vrhunska izdelava in oblika dvojnih obročastih kamer

HONOR 50 uteleša vrhunski in edinstven dizajn, ki odraža najnovejše oblikovalske trende. Naprava ima ultratanek okvir na sprednji strani in robove 2,5D iz polirnega stekla na zgornji in spodnji strani zaslona, kar zagotavlja gladko površino, ki daje telefonu vrhunski izgled in uporabnikom omogoča uživanje v vizualnem, tudi ko imajo telefon v roki. S 175 grami je HONOR 50 izjemno lahek telefon.

V čast klasični refleksni kameri z dvojno lečo HONOR 50 uporablja zasnovo kamere z dvojnim obročem, sestavljenim iz dveh koncentričnih obročev na zadnji strani, slednja spominjata na par oči, in pomaga uporabnikom videti več sveta okoli sebe. Zgornji krog glavne kamere je poliran v stilu brezčasnih kovinskih prstanov, navdihnjenih iz klasičnih dizajnov luksuznih blagovnih znamk nakita.

FOTO: Honor

Izjemen sistem kamer za vrhunsko izkušnjo vloganja

HONOR 50 postavlja vloganje z mobilno napravo na višjo raven.

Sprednja, 90-stopinjska širokokotna kamera z 32 milijoni slikovnih točk uporabnikom omogoča, da na svojih fotografijah in videoposnetkih zajemajo še več ljudi in neposredno okolico. HONOR 50 se ponaša s profesionalnim skupkom štirih zadnjih kamer. Glavno kamero opremlja 108 milijonov slikovnih točk, širokokotno kamero 8 milijonov slikovnih točk, makro in globinsko kamero pa 2 milijona slikovnih točk, kar uporabnikom omogoča zajemanje izjemno jasnih in podrobnih fotografij in videoposnetkov tudi ponoči.

Kamera daje uporabnikom izredno fleksibilnost pri snemanju vsebin iz različnih zornih kotov. Preklapljanje med šestimi načini snemanja videoposnetkov, kot je na primer sočasno snemanje s sprednjo in zadnjo kamero, zagotavlja uporabnikom izkušnjo, ki je običajno rezervirana za profesionalce. Poleg številnih funkcij za zajemanje posnetkov je uporabnikom omogočeno, da uporabijo beauty mode (lepotni način), zajemajo fotografije med snemanjem in uporabljajo vnaprej pripravljene videopredloge za pripovedovanje zgodb prek svojih posnetkov. Poleg tega lahko brezžične Bluetooth slušalke uporabimo kot brezžični mikrofon za snemanje videoposnetkov. To ustvarjalcem omogoča doseganje boljšega zajemanja zvoka, kar zagotavlja izjemno izkušnjo vloganja.

FOTO: Honor

Hitra procesor in polnjenje

Telefon HONOR 50 poganja mobilni procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G, kakovosten zaslon s 16,7-centimetrsko oziroma 6,57-palčno diagonalo pa lahko izrisuje slike s frekvenco 120 hercev na sekundo. HONOR 50 ima baterijo kapacitete 4.300 miliamper ur s podporo hitremu polnjenju moči 66 vatov, ki omogoča, da se baterija napolni do 70 % v samo 20 minutah s pomočjo priloženega polnilnika. Piko na i daje prednameščeni mobilni operacijski sistem Android 11 z uporabniškim vmesnikom Magic 4.2.

V Sloveniji bo HONOR 50 na voljo od 15. novembra. Priporočljiva cena za zmogljivejšo različico HONOR 50 (8 GB sistemskega pomnilnika in 256 GB prostora za shranjevanje podatkov) je 599 EUR, za Honor 50 (6 GB in 128 GB) pa 529 EUR. Za več informacij obiščite: www.hihonor.com

Naročnik oglasne vsebine je Honor