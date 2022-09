Izbrali vihar, med mašo nehalo deževati (FOTO)

»V Stični je lepo, rad se vračam. Malce zaradi družbe, predvsem pa, da poglobim svojo vero,« nam zrelo pove Kranjčan Tadej Fale, končuje osnovno šolo. Bil je eden od 3500 mladih, ki so se zbrali v cistercijanskem samostanu v Stični, kjer je potekalo tradicionalno srečanje katoliške mladine, že 41. Stična mladih. S tem se je sklenil tudi teden mladih, ki se je začel 11. septembra.

Številni duhovniki so delili hostije med mašo.

Zbrane je najprej nagovoril predsednik republike Borut Pahor, ki je v Stično prišel že šestič, letos zadnjič v vlogi predsednika države. »Še naprej varujte vrednote solidarnosti, prijateljstva, medsebojnega spoštovanja, predvsem pa vedno in povsod skrbite drug za drugega in za skupnost, saj samo skupaj lahko dosežemo vse, kar si zastavimo. Zapomnite si, na koncu vedno zmaga dobro, če ne zmaga dobro, pomeni, da še ni konec,« je mladim dejal Pahor, ki je bil prvi med gosti na letošnji Stični mladih.

Tudi LPS in Žavbi brothers Mladi so po maši molili, obiskali številne delavnice in stojnice, se pogovarjali o eksistencialnih vprašanjih, številni so se preizkusili tudi v športu. Na turnirju v košarki je zmagala ekipa Alley ups, v nogometu SMC Rakovnik, v odbojki pa Belokranjci. Osrednji del predavanj je bilo pričevanje zakoncev Štremfelj, ki sta kot prva zakonca osvojila vrh Mount Everesta leta 1990, spregovorila sta o svoji poti od gora do boga ter njegovi vlogi, z zbranimi je življenjsko zgodbo delil Aleksander Mežek. Z mladim pisateljem Žigom Gorjancem so se pogovarjali o tem, kako napisati knjigo, z Gregorjem Čušinom pa so spregovorili o svetništvu. Nekatere delavnice so se dotaknile vojne v Ukrajini in beguncev. Za plesne takte so poskrbeli člani Akademske folklorne skupine France Marolt ŠOU v Ljubljani, pripravili pa so tudi delavnico finančnega opismenjevanja. Za glasbeni pridih dogodka sta poskrbeli glasbeni skupini LPS in Žavbi brothers.

Mladi molijo

Tadej Zalar in ekipa so zgledno opravili svoje delo.

Prisluhnila sta mu tudi 13-letna Pavel Zapušek in Jakob Slokan, ki sta v Stično prišla s Polzele. »Prvič sva tu. Prijatelji so rekli, da je tu vedno zelo fajn. Svoje so dodali še animatorji, videla sva tudi nekaj zanimivih posnetkov, zato dileme ni bilo,« je Pavel opisal, kako sta se odločila za prihod. »Precej pester program so pripravili, midva sva si pozorno ogledala tisto stojnico, kjer so bili policisti,« je dodal Pavel, ki tako kot Jakob obiskuje mladinski verouk. »Vera mi pomeni veliko, z bogom se pogovarjam, pomaga mi, jaz imam rad njega, on pa mene,« Pavel opiše, kaj mu pomeni vera. »Če me ima bog rad, zakaj ne bi imel tudi jaz rad njega,« nam svoj odnos do vere opiše Jakob. »Pri mladih je z vero tako, da je veliko odvisno od staršev. Če te spodbujajo in so ti vzor, potem ti je lažje,« pa nam je svoje videnje razkril osnovnošolec Anže Bole s Prestranka, v Stični je spremljal svojo sošolko, ki ga je nagovorila, da gresta skupaj na pot.

Vera mi pomeni veliko, z bogom se pogovarjam, pomaga mi, jaz imam rad njega, on pa mene.

Izberi vihar

S Polzele v Stično.

Po obisku predsednika republike je sledila sveta maša, ki jo je daroval koprski škof Jurij Bizjak. »Dragi mladeniči in mladenke! Sodobni svet vas zasiplje s stoterimi ponudbami in tisočerimi vabili in vam pogosto ne dopušča možnosti, da bi prisluhnili sami sebi, da bi sami v svojem srcu dognali, zakaj ste prišli na svet, kaj je vaše resnično poslanstvo, kje boste najbolj podjetno uporabili svoje talente in najbolj uspešno razdelali in izklesali svojo osebnost in svoj značaj. Ne pozabite na pregovor: 'Mati narava ga je naredila in razbila kalup!' Takšnega, kot je vsak izmed vas, še nikoli ni bilo in ga nikoli več ne bo!« je mladim v pridigi dejal Bizjak in poudaril, da izberejo vihar, da zapustijo cono udobja. »Saj vsi dobro vemo: Če se hočeš naučiti plavati, moraš skočiti v morje, in če se hočeš naučiti jadrati, se moraš podati na morje. Zaman se učiš jadrati na kopnem in zaman se učiš plavati po suhem! Treba je skočiti v morje in treba je odriniti od kraja, da postaneš izkušen morjeplovec in vzdržljiv plavalec. Kakor poje naš Prešeren: 'Ne straši moč viharja, ne grom valov mornarja, se smrti ne boji. Spomin v potopu mine, ljubezni bolečine vsak dan spet oživi',« jim je še na dušo položil škof Bizjak.

Tu so nastali številni spomini.

3500 mladih se je zbralo letos v Stični.

Organizacija takih dogodkov ni lahek zalogaj, je pa bila letos skrb manj zavoljo normalizacije stanja s covidom-19. Dogodek organizira zavod Katoliška mladina, na operativni ravni pa je nad izvedbo in organizacijo bdel Tadej Zalar iz Cerknice. Povedal nam je, da je na mestu organizatorja prišel letos. »Prej sem bil zadolžen za tehniko.« Direktor zavoda Matevž Mehle ga je povabil k sodelovanju, Tadej pa ni okleval. »To delo imam rad. Dejansko vodim vodstveni tim, ki ga sestavljajo posamezni vodje manjših področjih, tehnike, logistike, vsebine, kreative,« pove Tadej, ki je vesel, da se je zbralo okoli 3000 mladih, nad organizacijo pa je bdelo več kot 200 ljudi, za to priložnost so zbrali tudi priložnostni orkester in zbor, ki sta pela in godla na sveti maši. »Največji izziv je vsako leto nagovoriti mlade. Tudi letos je bilo tako. Časi niso lahki, zato jih je treba preudarno nagovoriti. Z letošnjim geslom Izberi vihar smo jih želeli prebuditi, jih spraviti iz cone udobja, v katero so padli v zadnjih dveh letih, ko se je vse dogajalo prek ekrana, kar od doma,« je še dodal Zalar.

Letošnja Stična je bila 41.

Z Gorenjskega po nova prijateljstva in utrditev vere.

Izbrali so vihar.

Dež in mraz nista ustavila mladih.

Z Gorenjskega z mladimi

»V Stični nisem prvič, v resnici sem že toliko stara, da sem bila na prvi Stični mladih. Takrat je bilo to nepozabno doživetje. Toliko verne mladine nisem nikoli prej videla, sploh nisem vedela, da nas je toliko vernih. Pri mladinskem verouku nas je bilo 10, mogoče 15. Stična pa je bila polna mladih, vernih, veselih, sproščenih. Ponosna sem bila, da pripadam tako veliki skupini tako srečnih ljudi. Ta naboj energije me je nosil še dolgo po Stični. Pravzaprav sem vedno v poznejših letih obiskovala Stično tudi zato, da bi spet občutila tak božji dotik kakor na prvem srečanju,« je povedala Petra Tomažič, katehistinja z Gorenjske, ki je tokrat v Stično prišla s skupino mladih iz župnij Žabnica in Sv. Duh.

Anže pravi, da veliko moli, v Stično je prišel v družbi sošolke.

»Ko smo bili mladi, so bili izzivi časa drugačni, biti veren ni bilo lahko, včasih to tudi ni bilo varno. Jaz sem bila takrat rada učiteljica, pa vera in učiteljski poklic nista bila ravno združljiva. Potrebovali smo skupnost, da smo kot posamezniki v družbi preživeli in obdržali vero. Tudi danes niso časi za vernega mladega človeka lahki, so drugače težki. A tisto, kar nam je skupno tudi danes: mladi potrebujejo živo, ne virtualno skupnost, da jim pomaga obstati pokončen, veren in vesel kristjan,« še pove Petra, ki pravi, da svojo poklicanost živi sredi vsakdana.

Petra Tomažič, skrajno desno, že 35 let deluje kot katehistinja.

»Nisem kaka orto pobožnjakarska orto kristjanka, ki vidi le zapovedi in prepovedi. Živim življenje v zavedanju, da mi je podarjeno in da so viharji del tega življenja,« je še dodala. »Hvala vsem, ki vsako leto pridete, da smo skupaj, da skupaj slavimo boga,« pa se je za konec zbranim dejal, direktor zavoda Katoliška mladina.

Maša se je začela v dežju.

Tišina, molimo.