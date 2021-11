Iz ledene reke rešil upokojenko (FOTO)

Kdor pozna reko Ljubljanico zgolj iz okolice Prešernovega spomenika, bi zmotno pomislil, da je reka plovna in nenevarna tudi za kakšnega kopalca. Deloma to drži, a nekaj kilometrov naprej, v Zalogu, prav v okolici domovanja Ribiške družine Vevče naenkrat zabuči ter pospeši, brzice ji hitrijo tok. Gregor Lampelj je tako rekoč pred domačim pragom rešil ženico iz Ljubljanice. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik Na desnem bregu nam njene nevarnosti opisuje 27-letni domačin Gregor Lampelj: »Tukaj lahko hodiš do polovice, potem se odreže dol, po levi strani pa gre ob bregu močen tok in tam je do dv...