Iščejo okrepitve: plača okoli 2700 evrov mesečno

Sliši se kot sanjski poklic, a zagotovo ni za vsakega. Če vas vsaj malo mika in si predstavljate delo nad oblaki, se lahko prijavite na avdicijo za delo stevardese/stevarda za letalsko družbo Emirates. Po pisanju portala Ljubljanainfo, bo avdicija potekala 2. marca, naslednja pa 26. marca, obe s pričetkom ob 9.uri v ljubljanskem hotelu InterContinetal.

Po pisanju portala vsi zaposleni na Emirates v času, ko niso na poti, bivajo v Dubaju, kar pomeni, da je plača neobdavčena, prav tako družba poskrbi za nastanitev. Letalska družba leti v 85 držav oziroma v 150 mest po svetu. Plača naj bi znašala okoli 2700 evrov mesečno.

Poleg obvezne uniforme, spetih las, urejenih nohtov itn, morajo njihovi zaposleni zadostiti številnim kriterijem: najmanj srednješolska izobrazba; tekoče govorjenje in pisanje angleškega jezika, dodatni jeziki so prednost; starost najmanj 21 let; izpolnjujete pogoje za delo in vstop v Združene Arabske Emirate; višina vsaj 160 centimetrov, minimalni doseg z iztegnjenimi rokami 212 centimetrov; brez tetovaž, ki bi se videle med nošenjem uniforme; sposobnost za delo v timu, pozitivna osebnost; potrebno je imeti vsaj eno leto delovnih izkušenj z delom v hotelirstvu ali strežbi.

O poklicu stevardese se je pred časom razgovorila 25-letna Lucija Vrankar, ki je bila stevardesa v Dubaju pri letalski družbi Emirati. Svojim sledilcem je na družbenih omrežjih delila svoje izkušnje z delom in potovanji. Med drugim je dejala, da potem, ko uspešno opraviš avdicijo in si izbran, imaš 3,5 mesece časa, da odpotuješ v Dubaj, kjer traja za kabinsko osebje osemtedensko šolanje. V Dubaju je živela tri leta, vsak dan obiskala drugo mesto. Zdelo se ji je sanjsko, a je bilo po treh letih domotožje preveliko, zato se je vrnila domov.

Več o življenju stevardese v Dubaju, pa v članku:

Stevardesa Lucija: Slaba stran tega poklica je, da si večinoma osamljen in sam (FOTO)

Slovenska stevardesa in vlogerka dala odpoved: ene izjave ne bo nikdar pozabila (VIDEO)