Irenej Bizjak krivdo zanikal, z grožnjami uredništvu Slovenskih novic pa »ni mislil resno«

Besedo masaker Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) definira kot pomor oziroma pokol. In četudi jo tiktoker Irenej Bizjak - Vegan še sam razume kot grožnjo, mu je 30. septembra lani ni bilo prav nič težko napisati v elektronsko pismo, ki ga je poslal na uredništvo Slovenskih novic.

»Če takoj ne izbrišete teh laži o meni, se zna zgoditi, da bo na vašem uredništvu kmalu masaker!« je sporočil po objavi članka z naslovom Na tiktoku deklice nagovarja k seksu, v katerem smo poročali, da je policija zoper njega sprožila preiskavo zaradi dejanj zoper spolno nedotakljivost. Izrečene grožnje je uredništvo vzelo tako zelo resno, da je bilo na sedežu družbe Dela in Slovenskih novic poostreno fizično varovanje in odrejeno delo do doma.

Ni mislil resno

»To sem napisal zato, da bi odstranili članek. Z njim nisem bil zadovoljen. Na živce mi je šlo, da se to piše o meni,« je včeraj dejal pred ljubljansko okrajno sodnico Ano Šuc Dečman, ki mu sodi zaradi kaznivega dejanja grožnje. »Želel sem jih prisiliti k umiku članka,« je pristavil in se hkrati strinjal, da bi se tudi sam zbal, če bi mu kdo napisal, da se bo pri njem doma zgodil masaker. Po objavi članka, ki so mu ga tistega dne na instagram poslali neznanci, se je počutil nemočnega.

»Prizadelo me je in razmišljal sem, kako bodo vsi videli ta članek. Ni mi bilo všeč, kar se piše o meni.« Poleg tega so v njegov domači kraj začeli prihajati neznanci in mu povzročali škodo: »Gume na avtu so mi predrli. Pač, motilo me je.«

Kje je sedež uredništva Novic in koliko ljudi je tam zaposlenih, kot je zatrdil, ne ve. »Nikogar ne poznam, ki dela tam. Niti ne vem, kdo je avtor članka,« je povedal in še, da tudi ni nič naredil v smeri tega, kar je zapisal. Skratka, enostavno ni mislil resno.

Zanika navedbe

V članku smo med drugim izpostavili tudi njegove objave na družbenem omrežju tiktok, kot je denimo: »Posilstvo 13-letnice je v redu.« A Bizjak, kot je zatrdil na sodišču, tega ni rekel: »To so si izmislili.« Pojasnil je tudi, da je »na tiktoku delal izzive, a da to ni bilo resnično«. In da drugi tiktokerji nimajo podobnih objav.

Trije kazenski postopki tečejo proti Bizjaku

Med zaslišanjem je sprva dejal, da se po 30. septembru lani v uredništvo Novic ni več javljal. No, ko so mu predočili pismo, ki ga je na Novice poslal 24. februarja letos, se mu je spomin vrnil. Pojasnil je, da je to storil, ker je hotel priti iz pripora.

Osemindvajsetletnik, ki je po poklicu prodajalec, je že vse od 9. novembra lani v priporu. Na novogoriškem okrožnem sodišču zoper njega poteka sojenje zaradi očitanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok. Konec junija letos je bil še gost kranjskega okrožnega sodišča, kjer pa je krivdo za poskus storitve kaznivega dejanja izsiljevanja zanikal.