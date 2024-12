Inženirka postala ambasadorka srčnosti

V Zdravstvenem domu Radeče so bogatejši za prenovljeno zobozdravstveno ambulanto za otroke in mladostnike. Prereza traku ob tem dogodku se je udeležila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki se je sestala tudi z direktorjem ZD Radeče Francijem Čečem in županom Tomažem Režunom.

Ob tem so se v ZD Radeče pohvalili z izdajo Vodnika za aktivne paciente, prve tovrstne publikacije pri nas, v kateri so zbrane vse bistvene informacije za večjo zdravstveno pismenost, usmerjanje pacientov med zdravljenjem, njihovo varnost in spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Ambasadorka srčnosti Melita Patačič Malus

Za izdajo vodnika, ki paciente ozavešča, kako ravnati v posameznih situacijah, stoji sedemčlanska uredniška ekipa z direktorjem Čečem na čelu, sodelovali so še Tanja Udovč, Biljana Kesić, Tamara Lešek, Martina Drolc, Natalija Klanšek in Vesna Bregar, ki je predsednica sveta uporabnikov ZD Radeče. Izdajo vodnika je pohvalila tudi ministrica za zdravje.

»Zdravstveni sistem je za vse nas zelo pomemben, spremlja nas od rojstva pa do zadnjih trenutkov našega življenja, pri tem pa se srečujemo z izzivi in tudi s stresom. Včasih tudi ali prav zato, ker ne poznamo svojih pravic in dolžnosti v sistemu zdravstva, zato je pomembno, da se kot pacienti aktivno vključimo v proces zdravstvene obravnave,« je dejala Prevolnik Ruplova. Kot je še dodala, so informacije, zbrane na enem mestu, dobrodošla priprava na zdravstveno obravnavo.

Sekstet orkestra Slovenske vojske

Z leve: župan Radeč Tomaž Režun z ministrico Valentino Prevolnik Rupel in direktorjem ZD Francijem Čečem

Zaslužna za inovacije

Osrednja, zdaj že tradicionalna prireditev v Radečah pa je podelitev naziva oziroma razglasitev ambasadorja srčnosti. Letošnji, že peti naslov po vrsti je prejela inženirka laboratorijske biomedicine Melita Patačič Malus, ki velja za pionirko uvajanja tehnoloških novosti in implementiranja naprednih rešitev v laboratoriju v ZD Radeče. Med drugim si je prizadevala za pridobitev mednarodnega certifikata Great Place to Work, ki ga je ZD Radeče prejel kot prva organizacija v Sloveniji.

Dogodek je popestril stand up komik Cene Prevc.

Kot je bilo razbrati iz obrazložitve, je Patačič Malusova s pozitivnim pristopom in sposobnostjo navdihovanja drugih zaslužna za inovacije, kontinuiteto učenja in razvoj, kar je ključno za napredek ob soočanju z nenehno spreminjajočimi se zdravstvenimi izzivi. Prav tako je ZD Radeče prejel certifikat za sisteme vodenja kakovosti, ki potrjuje, da organizacija izpolnjuje vse zahteve mednarodnega standarda.

Pomočnik direktorja Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje Jože Novak je certifikat podelil koordinatorki za pridobitev certifikata v ZD Radeče Renati Omahen in direktorju Čeču. Svet uporabnikov ZD Radeče, ki mu predseduje Vesna Bregar, pa je podelil zahvali zdravniku dentalne medicine Vladanu Tričkoviću za njegovo predano dolgoletno delo in zdravnici pediatriji Ksenji Kozorog, ki je omogočila vnovično vzpostavitev otroške ambulante v Radečah.

Sicer so do zdaj priznanje ambasador srčnosti prejeli zdravnik Zvonko Rugole, zdravnica Cvetka Skušek Fakin, prostovoljka Vesna Bregar, lani pa ga je prejel tudi župan Tomaž Režun. Prireditev je sklenil poseben gost Cene Prevc, nekdanji uspešni smučarski skakalec.