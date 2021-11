HONOR 50 – za nepozabno izkušnjo vloganja

Skupaj z naprednimi funkcijami je HONOR 50 popoln pametni telefon za sodobnega uporabnika z živahnim življenjskim slogom.

S telefonom HONOR 50 boste navdušili svoje sledilce

Tudi če do zdaj niste velikokrat uporabljali vašega pametnega telefona za snemanje vlogov, si boste zdaj z uporabo pametnega telefona HONOR 50 premislili. Vloganje se spremeni v nepozabno izkušnjo, saj vam uporaba ene prednje in štirih zadnjih kamer omogoča:

Sprednja, 90-stopinjska širokokotna kamera z 32 milijoni slikovnih točk uporabnikom omogoča, da na selfijih in videoposnetkih zajemajo v kader še več ljudi in več neposredne okolice. HONOR 50 se ponaša s profesionalnim skupkom štirih zadnjih kamer. Glavna kamera je opremljena z ločljivostjo 108 milijonov slikovnih točk, širokokotna kamera z ločljivostjo 8 milijonov slikovnih točk, dve kameri, makro in globinska, pa sta opremljeni z ločljivostjo 2 milijonov slikovnih točk, kar uporabnikom omogoča zajemanje izjemno jasnih in podrobnih fotografij in videoposnetkov tudi ponoči.

FOTO: Honor

Kamera daje uporabnikom izredno fleksibilnost pri snemanju vsebin iz različnih zornih kotov. Preklapljanje med šestimi načini snemanja videoposnetkov, kot je na primer sočasno snemanje s sprednjo in zadnjo kamero, zagotavlja uporabnikom izkušnjo, ki je običajno rezervirana za profesionalce. Uživate lahko v snemanju z dvojnim ogledom, tako da lahko posnamete dva pogleda hkrati. Poleg številnih funkcij za zajemanje posnetkov je uporabnikom omogočeno, da uporabijo beauty mode (lepotni način), zajemajo fotografije med snemanjem, ne da bi ustavili napravo, in uporabljajo vnaprej pripravljene videopredloge za pripovedovanje zgodb prek svojih posnetkov. Ustvarjalci vsebin imajo tudi možnost počasnega oz. hitrega snemanja.

Poleg tega lahko brezžične slušalke Bluetooth uporabimo kot brezžični mikrofon za snemanje videoposnetkov. To ustvarjalcem omogoča doseganje boljšega zajemanja zvoka, kar zagotavlja izjemno izkušnjo vloganja.

FOTO: Honor

Telefon, ki pritegne pogled

HONOR 50 uteleša vrhunski in edinstven dizajn, ki odraža najnovejše oblikovalske trende. Naprava ima ultratanek okvir na sprednji strani in robove 2,5D iz polirnega stekla na zgornji in spodnji strani zaslona, kar zagotavlja gladko površino, ki daje telefonu vrhunski izgled in uporabnikom omogoča uživanje v vizualnem, tudi ko imajo telefon v roki. S 175 grami je HONOR 50 izjemno lahek telefon.

Ko je HONOR 50 nagnjen proti svetlobi pod različnimi koti, se blešči in lesketa, zaradi česar je popoln modni dodatek, ki se ujema z vsakim modnim stajlingom.

FOTO: Honor

Čudovite barve

HONOR 50, ki je zasnovan tako, da zadovolji vse zahteve modno ozaveščene množice, presega običajne barve. V Sloveniji bo na voljo v barvi Frost Crystal, ki se zgleduje po snežnih kristalih in ustvarja sanjski, diamantu podoben učinek, elegantni smaragdni zeleni barvi Emerald Green in brezčasni Midnight črni.

Hitra procesor in polnjenje

Telefon HONOR 50 poganja mobilni procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G, kakovosten zaslon s 16,7-centimetrsko oziroma 6,57-palčno diagonalo pa lahko izrisuje slike s frekvenco 120 hercev na sekundo. HONOR 50 ima baterijo kapacitete 4.300 miliamper ur s podporo hitremu polnjenju moči 66 vatov, ki omogoča, da se baterija napolni do 70 % v samo 20 minutah s pomočjo priloženega polnilnika. Piko na i daje prednameščeni mobilni operacijski sistem Android 11 z uporabniškim vmesnikom Magic 4.2.

Za več informacij obiščite: www.hihonor.com

Naročnik oglasne vsebine je Honor