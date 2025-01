Heliport UKC Ljubljana: tako neučinkovito so reševali probleme, zdaj zamenjali vodjo službe za varnost

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so popoldne posredovali podrobnejša pojasnila o razlogih za nedelovanje heliporta. Delovanje pristojnih služb kljub izjemni angažiranosti za takojšnjo odpravo napak ni bilo dovolj učinkovito, so poudarili. Zato je vodstvo zamenjalo vodjo službe za varnost in zdravje pri delu, so sporočili iz UKC.

Ob tem so v UKC Ljubljana del službe za varnost in zdravje pri delu, ki skrbi za požarno varnost, prenesli pod okrilje gasilske enote UKC. Ta bo po oceni vodstva učinkoviteje in bolj strateško vodila to področje.

Tudi zunanja recenzija vzdrževanja in upravljanja požarnih sistemov

Za dodatno preverjanje celotnega sistema požarne varnosti je vodstvo ljubljanskega kliničnega centra podalo zahtevo za zunanjo recenzijo vzdrževanja in upravljanja požarnih sistemov heliporta. V primeru morebitnih ugotovljenih odstopanj bo recenzija zajela požarne sisteme celotnega UKC Ljubljana, so napovedali.

Kot so pojasnili, je heliport začasno zaprt zaradi varnostnih razlogov. Pooblaščeni tehnični preglednik podjetje PharmReg je namreč v okviru rednega obdobnega certificiranja protipožarnega sistema, ki se izvaja vsaka tri leta, 21. oktobra 2024 odkril pomanjkljivosti na požarnem sistemu. Težava je bila v nedelujočem glavnem ventilu v strojnici, zato ob morebitnem požarnem alarmu ne bi prišlo do gašenja.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je treba zamenjati in urediti kontrolne lučke, posameznih ventilov ter urediti avtomatsko javljanje požara z osmimi javljalniki, ki so povezani na požarno centralo.

Z ugotovitvami je UKC Ljubljana še isti dan seznanil oba serviserja – podjetje Sprinkler sistemi Cuder in podjetje VTZ tehnična zaščita. Pozvali so ju, naj pomanjkljivosti nemudoma odpravita. Serviserjema so pojasnili tudi, da je heliport zaradi pomanjkljivosti začasno zaprt, zato UKC Ljubljana zahteva hiter odziv.

Serviser VTZ je kljub številnim urgencam pomanjkljivosti po navedbah UKC Ljubljana odpravil šele 6. decembra 2024. Preglednika PharmReg so nato nemudoma pozvali, naj ponovno pregleda sistem. Pregled in preizkus je opravil 9. decembra.

Ob ponovnem pregledu je preglednik preverili še delovanje penila za gašenje kerozina. Izkazalo se je, da sistem za penilo ne deluje, zato je bilo treba zamenjati še membrane za mešalec penila in penilo. Tega v Evropi po navedbah UKC proizvajata in dobavljata le dve podjetji. Ker je naročilo sovpadalo z bližajočimi se prazniki, se je dobavni rok dodatno podaljšal, so pojasnili.

V kliničnem centru so poudarili, da so že od lanskega poletja pripravljali javni razpis za vzdrževanje in interventno servisiranje požarnega sistema, vključno s požarnim sistemom heliporta. Cilj je dolgoročno urediti vzdrževanje in servisiranje požarnih sistemov, ki bo zagotavljal bolj učinkovito predvsem pa hitro odpravo okvar ter natančno uredil trajno požarno vzdrževanje heliporta. Menijo, da je po dobrem desetletju delovanja heliporta, ki je imel že večkrat težave z ažurnim zagotavljanjem servisiranja, nujna večletna pogodba. Ta bo izbranega serviserja ali serviserje zavezala, da imajo ključne rezervne dele na zalogi. Prav tako bodo v pogodbi določeni rok za odziv in odpravo okvar ter določena redna vzdrževalna dela. UKC Ljubljana je javni razpis že objavil. Gre za prvi tovrstni razpis v zgodovini ljubljanskega UKC za servisiranje sistemov protipožarnih sistemov za celoten klinični center, so poudarili. V prihodnjem tednu se bodo po napovedih sestali z ministrstvom za zdravje in uradom za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ter preučili problematiko in možnosti za nadgradnjo heliporta, ki bi še dodatno povečale varnost in omogočale lažje servisiranje heliporta.

Membrana je prispela v ponedeljek, penilo pa naj bi bilo dobavljeno v 10 do 14 dneh. Brezhibnost požarnega sistema mora nato potrditi pooblaščeni preglednik PharmReg.

Ob tem so v kliničnem centru danes poudarili še, da so o začasnem zaprtju heliporta skladno z zakonodajo nemudoma obvestili vse pristojne institucije. A bi moralo vodstvo UKC obvestiti tudi paciente, je za STA ocenil zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj.