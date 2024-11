Hči pokojnega mariborskega ravnatelja razkrila, kaj je doživljala tiste usodne dni (VIDEO)

Spletno nasilje v Sloveniji postaja vse večji družbeni problem, saj z razširjenostjo digitalnih tehnologij in družbenih omrežij narašča tudi število primerov verbalnega nasilja, nadlegovanja in ustrahovanja v virtualnem prostoru. O tej prereči temi so govorili tudi na dogodku Klik stran od obUPA, ki ga je organizirala evropska poslanka Zala Tomašič.

O svoji izkušnji s spletnim nasiljem je spregovorila tudi Ana Kamenik, hči ravnatelja mariborske šole, ki si je po objavi kočljivih posnetkov iz kabineta vzel življenje. Kot je razkrila, se je tragedija zgodila le pet minut po tem, ko jo je pogledal v oči in ji dejal, da jo ima rad. Vse skupaj jo je še toliko bolj pretreslo, ker sta imela skupne načrte za tisti dan. Kot pravi, se je nato ta sobotni večer nato sprevrgel v en velik »zakaj«.

Ker je bila bolečina prehuda, se je odselila

Ana je razkrila tudi, da si je njen oče življenje vzel v garaži. »V hiši, kjer smo živeli, sem jaz imela sobo tako, da sem vsako jutro, ko sem pogledala skozi okno, videla garažo,« je dejala in dodala, da v tistih prostorih še ni bila, kmalu po tistem pa se je tudi odselila, saj je bila bolečina ob pogledu na mesto tragedije prehuda.

Članek o očetu prebrala med uro slovenščine

Kamenikova je dejala, da pa je takrat ni bolela samo smrt očeta, ampak dogodki, ki so do te tragedije pripeljali. Takrat je obiskovala 2. letnik srednje šole. Med uro slovenščine je pogledala telefon in prebrala članek o domnevnem spolnem odnosu na mariborski srednji šoli. »Ta ravnatelj je bil moj oče. On ni škodil nikomur izmed teh ljudi, ki so pisali grozne stvari in mu želeli smrt. On je škodil svoji družini: moji mami, meni in mojemu bratu, škodil je tudi družini profesorice,« je dejala in poudarila, da je imel v teh težkih dneh kljub vsemu doma polno podporo. »Stali smo mu ob strani, ampak očitno tudi to ni bilo dovolj.«

Ana pravi, da je bilo za to, da lahko danes o vsem tem javno govori, potrebnega ogromno dela na sebi. Odločena je, da ne bo dovolila, da gre njegova zgodba v pozabo, ker je bilo vse skupaj enostavno preveč tragično, boleče in nepotrebno. »Da sem jaz pri šestnajstih ostala brez očeta ... da se je moj oče zaradi spolnega odnosa, za katerega še danes ne vemo, ali je bil sploh pristen, zlomil pod težo spletnih komentarjev,« je dejala Kamenikova.