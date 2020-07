Gorijo alarmi: napovedujejo neurja, sunke vetra in točo

Rdeči alarm za dele Hrvaške



Meteorologi napovedujejo nevihte in padavine tudi na Hrvaškem. Za osrednji del države, za zagrebško in karlovaško regijo, so meteorologi prižgali rdeč alarm, za Istro in Kvarner oranžni, najbolje pa naj bi jo odnesli v Dalmaciji.

Prižgan je oranžni alarm, kar pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne. FOTO: Arso

V nedeljo še kakšna nevihta, naslednji teden do 30 stopinj

Marsikje je bila že noč na petek vremensko precej burna - gasilci so imeli polne roke dela s črpanjem vode (samo na območju občine Kranj je zalilo 40 objektov) in odstranjevanjem podrtih dreves, vremenoslovci pa napovedujejo, da bo petek popoldne in noč na soboto pričakovati še več težav.V noči na petek in v petek zjutraj sta nas že prešla dva nevihtna sistema, tretji pa je že nastal nad severno Italijo in bo sredi dneva od zahoda zajel naše kraje. Po dopoldanski delno zjasnitvi bodo od sredine dneva spet pogoste plohe in nevihte. Nastajala bodo tudi krajevna neurja z močnimi in dolgotrajnimi nalivi ter spremljajočimi močnejšimi sunki vetra, predvsem na vzhodu pa ni izključen pojav toče, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Zaradi močnih in dolgotrajnih nalivov ter sunkov vetra je Arso prižgal oranžni alarm za celo državo.V južni in vzhodni Sloveniji bo do sobote dopoldne lahko krajevno padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Ob tem lahko hitro narastejo in se razlivajo predvsem hudourniški vodotoki, v severovzhodni in vzhodni Sloveniji pa tudi posamezne reke. V Pomurju lahko pride tudi do zastajanja vode na ravninskih predelih. Ob morju bo ob prehodu nevihtnega sistema sredi dneva znova možna tramontana s sunki do okoli 80 kilometrov na uro. Sredi dneva bo morje močneje vzvalovano.V soboto se bo vremensko dogajanje postopno umirjalo, najprej na zahodu, kjer bo že dopoldne delno jasno in suho vreme. Drugod bo še oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo. Popoldne se bo delno zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Nedelja bo sončna, predvsem v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta.Na začetku prihodnjega tedna bo prevladovalo sončno vreme s popoldanskimi temperaturami okoli 30 stopinj, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Možnost vročinskih neviht bo dokaj majhna. V četrtek se nakazuje ohladitev s padavinami, ob koncu tedna bo predvidoma suho s temperaturami med 25 in 30 stopinj, še napovedujejo na Arsu.