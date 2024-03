Golob pozdravil predloge Bruslja za razbremenitev malih kmetov (VIDEO)

Premier Robert Golob je danes ob robu vrha EU v Bruslju pozdravil predlagane ukrepe Evropske komisije za administrativno razbremenitev kmetov. Izpostavil je kratkoročne ukrepe, ki zmanjšujejo administrativno breme za male kmetije, ki jih je v Sloveniji okoli 80 odstotkov.

Kot je povedal Golob, je komisija od zadnjega zasedanja Evropskega sveta v začetku februarja, na katerem so razpravljali tudi o razmerah v evropskem kmetijstvu, predstavila vrsto ukrepov.

»Kratkoročni ukrepi izrazito zmanjšujejo administrativno breme za male kmete, to so vsi tisti, ki imajo kmetijska zemljišča manjša od deset hektarjev. Takšnih je v Sloveniji kar 80 odstotkov in to je odlična novica za slovenskega kmeta,« je povedal Golob.

Evropska komisija je pretekli teden predlagala, da pri kmetijah, manjših od deset hektarjev, ne bi preverjali izpolnjevanja pogojev za finančno podporo iz skupne kmetijske politike (SKP), ki so sicer namenjeni varovanju okolja. Golob je izrazil prepričanje, da bodo ti ukrepi sprejeti še v tem zakonodajnem obdobju.

Sklepi predstavljajo kompromis

Obenem je poudaril, da je treba poiskati ravnovesje med dolgoročnimi okoljskimi cilji in možnostjo prestrukturiranja kmetijskega sektorja.

»Današnji sklepi predstavljajo kompromis med izpolnjevanjem dolgoročnih okoljskih ciljev in tem, kako se jasno soočiti s takojšnjimi zahtevami kmetov. Imamo kratkoročne rešitve in dolgoročne cilje. Mislim, da je kompromis dober in da je to tudi prava pot naprej,« je poudaril Golob.

Po njegovih besedah pa so se dogovorili tudi o ukrepih, ki bodo zaščitili globalno konkurenčnost evropskega kmeta. »Verjamem, da bo to v korist celotne Evrope,« je povedal.

Voditelji držav članic so danes znova razpravljali o razmerah v evropskem kmetijstvu in odzivu na proteste nezadovoljnih kmetov, ki v zadnjih mesecih potekajo po številnih članicah EU. Kmetje med drugim zahtevajo omilitev okoljskih ciljev, zmanjšanje birokracije, boljše cene za svoje izdelke in ukrepanje glede po njihovem mnenju nelojalne konkurence iz tretjih držav, predvsem Ukrajine.