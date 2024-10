Golob optimističen pred srečanjem z Bidnom. Noben naš premier že dolgo ni bil na takšnem obisku

Premier Robert Golob je pred obiskom v Beli hiši napovedal, da bodo pogovori v ZDA obsegali tako sodelovanje pri najpomembnejših mednarodnih izzivih kot sodelovanje na področju inovacij in energetike. »Verjamem, da se bo pozneje na podlagi teh pogovorov zgodila kaka pomembna mednarodna akcija,« je dejal danes za TV Slovenija.

Obisk v ZDA je po njegovih besedah izraz ugleda, ki ga imata Slovenija in njena zunanja politika v zadnjem času.

Premier, ki ga bo spremljala obsežna delegacija, se bo na delovnem obisku v Washingtonu na povabilo ameriškega predsednika Joeja Bidna mudil v torek. To bo prvi delovni obisk slovenskega premierja pri predsedniku ZDA, odkar je George Bush mlajši leta 2006 gostil premierja Janeza Janšo.

Krepitev dvostranskih odnosov med državama

Ključni namen obiska je krepitev dvostranskih odnosov med državama, ki ju povezujejo skupne vrednote, zgodovinsko prijateljstvo, strateško partnerstvo in zavezništvo v Natu, so v petek sporočili iz premierjevega kabineta.

Golob in Biden sta se v zadnjih dveh letih večkrat srečala ob robu multilateralnih srečanj, pogovarjala pa sta se tudi po telefonu, preden je poleti prišlo do velike izmenjave zapornikov med Zahodom in Rusijo, katere del je bila tudi Slovenija. Biden se je Golobu osebno zahvalil, da je Slovenija izpustila dva domnevna ruska vohuna.

Joe Biden se bo kmalu poslovil z mesta predsednika ZDA. FOTO: Elizabeth Frantz Reuters

Bela hiša je sporočila, da bo to prvo srečanje Bidna in Goloba v Beli hiši ter sledi pogovorom, ki so tlakovali pot za največjo izmenjavo ujetnikov od hladne vojne. Napovedali so še, da bosta imela voditelja poglobljen pogovor o številnih vprašanjih skupnega interesa, vključno z energetsko varnostjo in sodelovanjem, skupnim pristopom do Zahodnega Balkana, nadaljevanjem močne podpore Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo in dogajanjem na Bližnjem vzhodu.