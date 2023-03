Golob osem svojih članov kaznoval: poglejte, kaj mu ni bilo všeč (VIDEO)

Prvak stranke Gibanje Svoboda in premier Robert Golob je po seji izvršnega odbora stranke Svoboda komentiral glasovanje ljubljanskih mestnih svetnikov iz njihovih vrst, ki so podprli izplačilo nagrade direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Antoniji Poplas Susič.

Dejal je, da je svetniška skupina Svobode glasovala v nasprotju s statutom stranke, zato so vsem izrekli opomin. »Kršili so vrednote, na katerih temelji Svoboda,« je dejal in svetnike pozval, naj »izkažejo odgovornost za svoja dejanja«.

Opomin bo tako prejelo osem svetnikov Svobode: Vesna Ugrinovski, Kostja Židan, Dunja Labović Begović, Marko Maver, Ksenija Pišljar, Ludvik Bagari, Katja Damij in Samo Logar.

Kot je znano, so ljubljanski mestni svetniki iz vrst Gibanja Svoboda skupaj s svetniki Liste Zorana Jankovića potrdili izplačilo dodatka za redno delovno uspešnost direktorici ljubljanskega zdravstvenega doma Antoniji Poplas Susič. Nad njihovim ravnanjem so bili strankarski kolegi presenečeni in ogorčeni. Golob je prepričan, da si direktorica Poplas Susičeva nagrade ne zasluži.