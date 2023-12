Čustveno slovo od znanega gasilca Alojza (FOTO)

Slovenski gasilci so že nekaj dni v žalosti. Pred dnevi se je namreč smrtno ponesrečil zelo spoštovan gasilec Alojz Levičnik, ki je bil dolgoletni član PGD Lipoglav. Nesrečnega višjega gasilskega častnika in pomočnika poveljnika Gasilske zveze Ljubljana so danes pokopali.

Posloviti so se prišli tudi gasilci. FOTO: Dejan Javornik

Po zdaj znanih podatkih je Alojz življenje izgubil v nesreči traktorja. Ta se je zgodila v noči na soboto v naselju Pance pri Malem in Velikem Lipoglavu.

Slovo od vsestranskega Alojza. FOTO: Dejan Javornik

Ljudje, ki so ga poznali, so ob njegovi izgubi skrušeni. »O Lojzetu ni slabe besede. Kot da je bil božji človek. Poznal sem ga od otroštva; že takrat se mi je zdel nekaj posebnega. Skozi leta in dogodke, ki smo jih imeli gasilci, sem ga spoznal nekoliko bolje. Vedno je bil pozitiven, vedno je bil nasmejan, pripravljen za vse, kar je bilo treba postoriti. Bil je velik človek,« je dejal Mitja Petje - Mičo, ki je član komisije za preventivo GZL.

Na pogrebu se je zbralo veliko ljudi. FOTO: Dejan Javornik

Cvetja ni manjkalo. FOTO: Dejan Javornik

Zelo zgodaj prevzel pomembno funkcijo

Alojz je v gasilstvu, še posebej v PGD Lipoglav, pustil močan pečat. Že pri rosnih 21-letih je prevzel funkcijo poveljnika gasilskega društva. Tega je operativno vodil v času od leta 1983 do leta 1996. V svoji karieri je bil med drugim tudi predsednik društva, pa tudi podpoveljnik in poveljnik.

Pogreb FOTO: Dejan Javornik

V svojem življenju je počel še marsikaj drugega. Več o njem si lahko preberete v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.