Eugenija Carl ob novem udarcu državi napela par krepkih

Domovom za starejše občane (DSO) vlada ne bo več subvencionirala stroškov, zato bodo dvignili cene oskrbnine, smo poročali pred kratkim. Temu se menda ni mogoče izogniti, če želijo še naprej izpolnjevati obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev ter zaposlenih. Zdaj se je oglasila novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl in delila svojo izkušnjo.

»1445 evrov plačujem. Za tri spasirane enolončnice, puding in pol litra čaja dnevno. Vrednost: stavim vse, kar imam, da vse našteto ne presega 5 evrov,« je dejala.

To še ni vse

»Doplačilo kopalnice, ki je ne uporablja. Za pet higienskih pripomočkov dnevno in eno tedensko kopanje. Za storitev, ki bi nasploh povsod lahko bila boljša, pa se osebje trudi, nič ne rečem, ampak normativi, pomanjkanje kadra, ker sramotna plačila...,« nadaljuje Carlova.

Napovedali novo podražitev

Dodaja, da je ravno, ko so nastajale te vrstice, v e-nabiralnik prejela pošiljko iz maminega centra starejših občanov, da jih utegne s 1. julijem doleteti nova podražitev, čeprav so cene dvignili že 1. aprila.

»Kam še s cenami!? Kam!? Do kod, da vas bo vse skupaj vsaj malo sram!? Država, j... se!« je zaključila.

