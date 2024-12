Dvorišče čistili v spremstvu policistov, lastnik obupan in ogorčen

V ponedeljek zjutraj so na dvorišče Evalda Vodopivca v Stolovniku pri Brestanici v spremstvu dveh inšpektoric z delovnimi stroji prišli delavci komunalnega podjetja Kostak. Tudi dva policista sta bila zraven. Ko so Vodopivcu leta 2011 že čistili njegovo parcelo ob potoku, se je namreč zgodil konflikt; takrat so Evalda vtaknili v lisice in je lahko le iz policijskega avta opazoval nalaganje materiala. Zdaj se pospravilo nadaljuje. 500 TON jih je še čakalo. »Pravijo, da je to odpad, ampak to so surovine, material, ki bi ga predelal v druge uporabne izdelke,« je skrušeno začel pripovedovati sv...