Drama v Slovenski Bistrici se nadaljuje: od treh zjutraj v vrsti tudi nosečnice in starostnice (FOTO)

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so ta teden odprli novo ambulanto družinske medicine. Kot smo že poročali, je zaradi opredeljevanja bolnikov pri novi zdravnici pred zdravstvenim domom nastala gneča, prvi pacienti pa so se v vrsto začeli postavljati že ob peti uri zjutraj.

A očitno danes prizori pred zdravstvenim domom niso nič drugačni od včerajšnjih. Kot je na omrežju X sporočil Mitja Iršič, danes v vrsti čakajo ženske, in sicer za ginekologa. »Vrsta za vpis pri ginekologu, potem ko je prejšnji ušel v Avstrijo. Vrsta se vije od zunaj, potem pa kot kača skozi tri nadstropja. Starejše ženske, nosečnice, invalidke ...« je zapisal.

Med čakajočimi naj bi celo vzniknil pretep.

Vodstvo: Utrujeni smo od neprestanih očitkov, ki prihajajo z vseh strani

Kaj se dogaja, smo preverili tudi pri pristojnih v tej zdravstveni ustanovi. Kot odgovarjajo, je danes v njihovem zdravstvenem domu začela delovati nova specialistka ginekologije, ki je nadomestila specialista ginekologa.

»Pričakovali smo ogromen naval, zato smo organizirali tri vpisna mesta, gneča je bila med sedmo in deseto uro. Zdaj gneče ni več. Vpis poteka v ordinacijskem času ambulante do zapolnitve,« zagotavlja direktorica Urška Sedmak.

»Ne samo jaz, ampak na splošno smo direktorji zdravstvenih ustanov utrujeni od neprestanih očitkov, ki prihajajo z vseh strani. Če si priznamo ali ne, dejstvo je, da po celotni državi ljudje stojijo v vrsti za izbiro osebnega zdravnika, kar kaže na resne težave v našem zdravstvenem sistemu in na to že dlje opozarjamo,« je še poudarila in dodala, da je treba te težave sistemsko reševati in vzpostaviti dialog za izboljšanje razmer, »saj si vsi zaslužimo boljše delovanje zdravstvenega sistema«.

Dodajajo še, da to žal ni odvisno od njih v zdravstvenih ustanovah, ki se po najboljših močeh trudijo za paciente.