Dobrodelna goveja juha se bo kuhala to soboto

Pred štirimi leti so v Vrhovem prvič organizirali festival slovenske goveje juhe, na drugega pa so morali čakati kar dve leti in so ga, zaradi korone, pripravili šele maja lani. A v tretje gre rado in bi tudi šlo, če jim vreme ne bi preprečilo načrtov in so ga zato z meseca maja prestavili na avgust. Tako bodo ekipe, običajno se odzovejo iz vse Slovenije, kuhale govejo juho to soboto, 26. avgusta, predsednica Prosvetnega društva Vrhovo Andreja Burkelc Klajn pa je že napovedala, da bodo kuhali dobrodelno.

To pomeni, da bodo ves izkupiček namenili za pomoč poplavljenim v nedavni ujmi. Spomnimo, da sta lani najboljšo govejo juho skuhali Marinka Žnidar in Zlatka Ribič iz Društva Baj, baj, v pomoč jima pa je bil Marinkin mož Vito Žnidar. Med tistimi, ki obožujejo govejo juho, je tudi Radečan, minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki lani še ni zasedal te pomembne funkcije. Se je pa rad pomudil med lonci in tudi sam poprijel za delo ter pomagal pri ribanju kaše, ki je služila za zakuho. Slednjo ima rad tudi sam, še boljši pa so, kot je priznal, »nudlni«.