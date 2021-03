Dobre novice: del Slovencev bo od države prejel denar

Pridelava se je zmanjšala

Jabolka. FOTO: Jože Suhadolnik



Upravičenec ne sme biti v stečaju, poravnane mora imeti vse obveznosti

Vlada je danes izdala odlok o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka ob epidemiji covida 19, in sicer v višini 2.000 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka. Ocenjuje, da bo pomoč izkoristilo 491 upravičencev v skupnem znesku do 4,06 milijona evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.Kot so pojasnili, je namen ukrepa dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk zaradi najmanj 30-odstotnega izpada dohodka glede na povprečje 2017–2019.Vzroki za izpad dohodka so nezmožnost prodaje zalog jabolk, zmanjšanja prodaje količin jabolk zaradi zaprtja sektorja hotelirstva, restavracij, keteringa, zmanjšanje prodaje količin jabolk v trgovine, dodatni stroški zaradi zagotavljanja zaščitne opreme in testiranj, večja poraba delovnih ur zaradi upoštevanja omejitev za zajezitev epidemije ter povečevanje stroškov skladiščenja in hlajenja jabolk.Kot so pojasnili na vladi, jabolka zaradi podaljšanja obdobja skladiščenja in hlajenja izgubljajo kakovost in zato tudi ceno. Ocene na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka so pokazale, da se je zaradi posledic epidemije dohodek pri pridelavi namiznih jabolk letine 2020 v primerjavi s povprečjem 2017–2020 zmanjšal za več kot 30 odstotkov. Pri doseženih pridelkih jabolk med 30 in 40 ton na hektar letine 2020 je ocena izpada dohodka med 39 in 60 odstotki. Povprečni pridelek v letu 2020 je bil 31,6 tone na hektar.Do finančnega nadomestila so upravičeni pridelovalci jabolk, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev – evidenco intenzivnih sadovnjakov. Vstopni prag je od vključno 0,5 hektarja intenzivnega sadovnjaka jablan na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register na dan 16. oktobra 2020.Na dan uveljavitve odloka upravičenec tudi ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju, imeti mora tudi poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo. Finančno nadomestilo se zniža za že prejeti mesečni temeljni dohodek v obdobju od začetka oktobra 2020 do konca januarja 2021.Pomoč je odobrena skladno z začasno razrahljanimi pravili Evropske komisije pri obravnavi državne pomoči.