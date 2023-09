Dobili so izmenjevalnico oblačil (FOTO)

Dobrodelni koncert, na katerem so nastopili številni nastopajoči iz kraja in okolice, je napolnil Hram kulture Arnolda Tovornika, ob glavnem dogodku pa so potekale tudi spremljajoče prireditve. Osnovna šola Selnica ob Dravi je pripravila zanimiv in pester bazar unikatnih izdelkov, ki so jih izdelali njihovi učenci, med novostmi pa pozdravljajo Rumplkamro, prvo izmenjevalnico oblačil na Štajerskem. »Veseli nas, da so se občani odzvali v tako velikem številu in podprli našo skupno idejo o trajnostni prihodnosti. Ves zbran denar bo šel za gradnjo sodobnega vrtca v Selnici ob Dravi. Skrb za naše najmlajše je ena od naših prioritet,« je povedala županja Vlasta Krmelj.

Spoštujejo ljudi in naravo

V želji po trajnostnem razvoju želi Občina Selnica ob Dravi s svojim delovanjem pokazati, da spoštuje ljudi in naravo. Z načinom izmenjave stvari bodo prebivalci občine in širše tako ustvarili manj odpadkov, porabili manj novih surovin za izdelavo novih in novih izdelkov ter prihranili tudi denar. S sodelovanjem v takšni izmenjavi izdelkov so obiskovalci prispevali svoj delež k ohranjanju narave in vzdržnemu razvoju družbe kot celote. Zaključek družabnega dogodka je predstavljalo druženje ob lokalni hrani in pijači, ki jo je zaokrožila prodaja likovnih umetnin amaterskih in profesionalnih umetnikov KUD Pauza, ki so svoja dela poklonili v dobrodelni namen.