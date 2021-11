Dišalo po poticah

Obredni kruh so pekli že v daljni zgodovini, pri nas jo kot povítco leta 1575 omenja​ Primož Trubar, prvi recept pa je zapisal Janez Vajkard Valvasor. V Žužemberku je Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in Zvezo kmetic Slovenije pripravilo 6. državno in 7. društveno ocenjevanje z razstavo potic. Značilni vonj svežih, kar 71 razstavljenih potic iz vse Slovenije je zadišal po razstavnem prostoru sredi Žužemberka.

Breda Fink z zlato pirino potico z bučnimi semeni

Da je potica slovenska praznična jed, ki se tradicionalno pojavlja na mizah ob praznikih, je potrdila tudi častna gostja, poslanka Anja Bah Žibert, ki je najboljšim podelila zlata priznanja. Letos so organizatorji podelili sedem zahval, 11 bronastih, 26 srebrnih in 27 zlatih priznanj. Potice različnih nadevov in dodatkov sta ocenjevali dve tričlanski komisiji pod vodstvom Betke Verščaj in Valerije Poreber.

Vse možne točke so osvojile Anica Skube z orehovo in Anica Šuštar s kokosovo potico (obe iz Srednjega Lipovca pri Dvoru), Mojca Vukovič s kokosovo (Boštanj) in Breda Fink s pirino potico z bučnimi semeni (Dolenjske Toplice). Omeniti velja tri predstavnike moškega spola in ekipo šolarjev iz OŠ Žužemberk. Zbrane je na prireditvi poleg domačega župana Jožeta Papeža, predsednice Društva kmetic Slovenije Irene Ule, Ane Moder iz novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda nagovorila tudi predsednica Društva kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk Tadeja Lavrič.

Ekipa OŠ Žužemberk FOTOgrafije: Slavko Mirtič

»Vesela sem, da se število sodelujočih vsako leto povečuje in da se dviga kakovost,« je dejala Lavričeva in se zahvalila donatorjem za podporo. Posebno zahvalo je namenila poslanki Bah Žibertovi za njen osebni prispevek, ki ga je namenila društvu. Podelitev priznanj z mojstrsko vezno besedo Lilijane Hrovat sta popestrila ženska pevska skupina Rosa in Domen Zupančič na harmoniki.