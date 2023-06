Delodajalci se grebejo za dijake in študente, povprečna urna postavka skočila za 25 odstotkov

»V zadnjem letu, ko vlada izrazito pomanjkanje kandidatov za delo, opažamo povišanje urnih postavk. Tako se je v zadnjih dveh letih povprečna urna postavka za študentsko delo dvignila za približno 1,5 evra bruto na uro oziroma za kar 25 odstotkov in trenutno znaša 8 evrov na uro bruto (6,76 evra na uro neto),« ugotavljajo pri e-Študentskem servisu.

Urne postavke v oglasih se sicer začnejo pri 6,92 evra bruto ali 5,85 evra neto, kolikor znaša minimalna postavka, trenutno pa segajo vse do 21 evrov, kot je videti iz objavljenih oglasov na spletni strani omenjenega študentskega servisa.

Kakšna dela so ponujena

Dela z minimalno postavko predstavljajo desetino ponujenih del, največkrat pa gre za delo v proizvodnji, skladišču, pomoč pri prodaji, v kuhinji, pri strežbi.

Najbolje plačana zahtevajo določeno znanje, veščine, včasih izkušnje: »Najvišje postavke za poučevanje in inštrukcije se začno pri 12 €/h bruto, vaditelji/trenerji plavanja so plačani vsaj 11,9 €/h bruto, računalničarji in programerji nad 11,2 €/h bruto, selilci najmanj 10 €/h bruto.«

Kaj morate delati za 15 evrov in več na uro

Preleteli smo trenutne oglase, ki jih je slabih 4800 (v mnogih ponujajo delo več osebam!), in ugotovili, da več kot 15 evrov neto na uro lahko zaslužite:

s hitrim tipkanjem (20 evrov na uro, Ljubljana),

z nastopi pred kamero in oglaševanjem na družbenih omrežjih (20 evrov na uro, Ljubljana),

s poučevanjem vsebin, povezanih z računalništvom in informatiko (18,59 evra na uro, Novo mesto),

s poučevanjem rolanja (17 evrov na uro, Lukovica),

s svetovanjem na področju osebnih zavarovanj (17 evrov na uro, Ljubljana z okolico oziroma po Sloveniji),

če ste vaditelj pilatesa (15 evrov na uro, Ljubljana in okolica),

s trženjem (15 evrov na uro, Maribor),

če ste trener funkcionalne vadbe (15 evrov na uro, Ivančna Gorica),

če bi bili hostesa (15 evrov na uro, nočni bar v Mariboru).

Kaj zanima dijake in študente

»Dijaki iščejo predvsem enostavna dela (npr. pakiranje, deklariranje). Dekleta zanima tudi delo v administraciji ali delo hostes, fantje pa povprašujejo po težjih fizičnih delih (npr. selitve), saj v kratkem času lahko zaslužijo več, oz. se odločajo za delo v proizvodnji,« pojasnjujejo pri e-Študentskem servisu.

Študentom in tistim z izkušnjami so na voljo dela z različnih področij – računalništvo in programiranje, elektrotehnična dela, projektiranje, prevajanje, digitalni marketing. »Bolj zaželena pri mladih so dela, ki so najbolje plačana, se opravljajo pri uglednih delodajalcih, in predvsem strokovna dela v smeri šolanja, ki prinašajo izkušnje, kompetence in vodijo do morebitne redne zaposlitve,« še dodajajo.

Pa še dobra novica: raziskava Ninamedie, opravljena oktobra, kaže, da sta se dve tretjini anketirancev po diplomi oziroma zaključku dela prek študentskega servisa zaposlili v enem izmed podjetij, kjer so prej opravljali študentska dela.

