Dars presenetil z novico: od srede naprej bo vse drugače

Dars bo po skoraj treh mesecih v sredo znova osvetlil avtoceste in hitre ceste, je poročala televizija POP TV. Dobrih 60 odstotkov svetilk ob teh cestah je upravljavec avtocest ugasnil konec oktobra, da bi po nekaterih podatkih privarčeval 700.000 evrov.

FOTO: Tadej Regent/delo Regent Tadej

Dars je konec oktobra ugasnil cestno razsvetljavo na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno - na priključkih na avtoceste in hitre ceste ter na odprti trasi avtoceste. Kot so takrat sporočili, naj bi s tem ukrepom prihranili 2000 megavatnih ur (MWh) elektrike letno, kar predstavlja desetino celotne porabe električne energije družbe.