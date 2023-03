Darko ni mogel gledati, ko so pokončali njegove putke

Na kmetiji Pr' Princ v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem so se do nedavnega ukvarjali s prosto rejo perutnine in sloveli po jajcih odlične kakovosti. Nato je izbruh nalezljive ptičje gripe njihovo dejavnost pretrgal. Domači so takoj, ko so opazili, da so začele kokoške poginjati, obvestili Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Na kmetiji Pr' Princ so morali usmrtiti vso perutnino. FOTO: Črt Piksi

Gospodarja Darka Repnika smo ujeli sredi pospravljanja hleva z okolico in urejanja žalostnega kraja, kjer so takoj po potrditvi bolezni usmrtili vso njegovo perutnino, okoli tisoč živali je bilo. Poleg tega so uničili tudi vso krmo.

»Že tri dni delam kot budala,« nam zakliče od daleč in nas opozori, da na dvorišče zaradi ukrepov proti širjenju ptičje gripe ne smemo. Za njim žalostno sameva hlev, od katerega so ostali le še opečnati zidovi in streha. Vse lesene dele, vrata, okna, opremo za rejo perutnine in predmete, s katerimi so bolne živali prišle v stik, so morali zažgati in odstraniti.

Vse so šle, vseh tisoč, in prav za vsako od njih mi je hudo. Za vse nas je bil to velik šok.

Repniku je hudo predvsem za njegovimi kokoškami, sam jim ljubeče reče putke. »Vse so šle, vseh tisoč, in prav za vsako od njih mi je hudo. Za vse nas je bil to velik šok. Dokler se je s tem ukvarjala moja mama, jih niti nisem imel kaj posebno rad, potem pa sem jih vzljubil. Tam zadaj so jih pokončali, nato so jih odpeljali. Tega nisem mogel gledati, kar stran sem šel. Pa okoli 15 ton žitaric je bilo tudi treba uničiti,« z druge strani varnostnega traku pripoveduje gospodar, ki se že sedmo leto ukvarja z vzrejo perutnine. Z bratom Lojzom in sestro Anico je kmetijo prevzel od staršev.

Gospodarju Darku Repniku je hudo za prav vsako njegovo putko. FOTO: Črt Piksi

Kmetija Princ je zelo kakovostna jajca in žitarice prodajala v sosednji trgovini, katere lastnica je Darkova teta, v večjih količinah pa po trgovinah po Gorenjskem. »Okoli 400 jajc na dan smo imeli. In to so bila res dobra jajca, saj sem za moje putke na dveh hektarih vzgajal najboljšo krmo, koruzo trdinko in žitarice. Vedno sem si želel, da bi bila jajca čim bolj kakovostna, ekološka in domača, zato sem jih hranil čim bolj zdravo. Mnogi so se tako navadili nanje, da drugih niso hoteli jesti. Dobro jajce prepoznaš po kompaktnem beljaku. Ko, na primer, delaš jajca na oko, se ti ne razlijejo in ni vse napol vodeno. Pa tudi okus je pri dobrem jajcu pravi,« se vendarle nekoliko nasmehne.

Izvemo še, kako je opazil, da je nekaj narobe. V četrtek je šel na dvorišče pred hlev in tam zagledal pet poginulih živali, naslednjega dne jih je bilo že 100. Takoj je klical na UVHVVR, tam so se takoj odzvali, prišli na kmetijo in odredili vse varnostne ukrepe, od uničenja do dezinfekcije.

400 jajc na dan so imeli.

Po odkritju ptičje gripe izvajajo vse ukrepe za preprečitev širjenja bolezni. FOTO: Črt Piksi

Darko Repnik še ne ve, kaj bo počel v prihodnjih dneh, tednih in mesecih, zagotovo mu dela ne bo zmanjkalo. Prav tako še ne razmišlja o nastali škodi, ki mu jo bo sicer povrnila država, saj še sploh ni imel časa za to. Najbolj se veseli, ko bo na mestu starega in napol uničenega gospodarskega poslopja zasijalo novo in bo spet lahko vzrejal svoje putke in z njimi spet pisal zgodbo o uspehu. A to zagotovo še ne bo v tem letu, nam pove, in se posveti izvajanju zaščitnih ukrepov, ki mu jih je naložila veterinarska inšpekcija.

Poziv rejcem perutnine Po petkovi potrditvi ptičje gripe v obratu za rejo perutnine pri Cerkljah na Gorenjskem so veterinarji najprej pregledali trikilometrski pas okoli žarišča, kjer je 68 obratov za rejo perutnine, nato še 10-kilometrski pas z 336 obrati, a novih primerov zaenkrat niso odkrili. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce poziva, naj bodo še naprej pozorni in dosledno upoštevajo preventivne ukrepe. Predvsem naj bodo pozorni na zmanjšano porabo krme ali vode, na večjo smrtnost od običajne in na neobičajno obnašanje živali. Za preprečevanje širjenja morajo rejci perutnino zavarovati pred stikom z divjimi pticami ter omejiti stike nepooblaščenih oseb s perutnino.

Nina in Nande. FOTO: Janez Cetin