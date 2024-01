Današnje jutro je bilo najhladnejše to zimo, za petek in soboto rumeno opozorilo

Danes smo se zbudili v izjemno mrzlo jutro. Agencija za okolje (Arso) poroča, da je bilo marsikje celo najhladnejše v letošnji zimi. Dodajajo, da to sicer ni presenečenje, saj je do zdaj prevladovalo milo vreme. Napovedujejo še, da bo jutranji mraz vztrajal vse do nedelje, zaradi nizkih temperatur pa je za petkovo in sobotno jutro prižgano rumeno opozorilo. »Nizke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« opozarja Arso.

»Ob razjasnitvi se je najbolj ohladilo v Iskrbi na Kočevskem, kjer je naša postaja izmerila –13,5 °C. Na številnih postajah smo izmerili temperature pod –8 °C. Ob snežni odeji bi bile lahko temperature tudi za 10 °C nižje,« so zapisali. Najtopleje je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se ob šibki burji ni ohladilo pod 1,7 °C.

Najnižje jutranje temperature, kar –13,5 stopinj Celzija, so izmerili na postaji Iskrba, v Kočevju in Logatcu je bilo pod –11, v Velikih Laščah, Marični vasi, Murski Soboti in Rogaški Slatni so se temperature gibale okoli –10.

Sicer pa dodajajo, da bo danes pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija.

Kakšen konec tedna nas čaka

Ponoči se bo v vzhodni Sloveniji oblačnost povečala. Po nižinah v notranjosti bo proti jutru nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od –9 do –4, ob morju malo pod 0 °C.

V petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji precej jasno, v vzhodni pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem ob šibki burji do 10 °C. V soboto bo jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. V nedeljo se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo, v vzhodni in severni Sloveniji pa bo še deloma jasno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo.