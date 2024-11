Dan, ko so sesuli okupatorjev optimizem

Tudi letos je tradicionalna spominska prireditev številne Savinjčane z obeh strani Dobrovelj in od drugod pripeljala na zgodovinsko Čreto, kjer je 26. oktobra 1941 potekala prva frontalna bitka slovenskih partizanov na Štajerskem, med borci I. Štajerskega bataljona in večkrat močnejšo okupatorjevo vojsko.

Ta zgodovinski spopad je dokaz izjemne hrabrosti borcev in njihovega komandanta Franca Rozmana - Staneta, ki so v neenakem boju okupatorju povzročili znatne izgube, sami pa so se v zavetju noči po več kot desetih napadih okupatorjevih sil uspešno izvili iz obroča brez žrtev. Prva frontalna bitka je tako odmevala v okupirani Evropi, da sta o njej razpravljala generalštab nemškega vermahta in sam Hitler, vsekakor pa je ob tem spopadu okupator spoznal, da si slovenskega naroda ne bo mogel podrediti kar tako.

Slavnostni govornik je bil Marjan Vodeb.

Današnji dogodek posvečamo spominu in svobodi.

Zmagalo junaštvo ljudi

Spominsko slovesnost ob obletnici so organizirali Združenje borcev za vrednote NOB Žalec in Mozirje, Društvo izgnancev Slovenije - OO Žalec, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline, Veteransko združenje Sever, odbor Žalec, in Planinsko društvo Vransko, ki vsako leto poskrbi za hrano in pijačo. Tako kot že vrsto let je tudi tokrat sodelovala častna straža pripadnikov Slovenske vojske, program, ki ga je letos obogatila Pihalna godba Zabukovica, pa je vodila in z recitacijo obogatila Olga Markovič.

Za uvodni nagovor je poskrbel župan Občine Nazarje Matej Pečnik, ki je izrekel pozdrav vsem udeležencem, nato pa povzel pomen te zgodovinske bitke. V nadaljevanju je delegacija, ki so jo sestavljali Marjan Vodeb, predsednik ZB za vrednote NOB SSD, Simon Ograjenšek, podpredsednik OZ VVS SSD, in Beno Balažič, predsednik policijskega veteranskega društva Sever, ob igranju žalostinke položila venec pred spomenik, posvečen zgodovinski bitki.

Na Čreti se je znova zbralo lepo število udeležencev.

Letošnji osrednji govornik je bil predsednik spodnjesavinjske borčevske organizacije Vodeb, ki je med drugim povedal: »Današnji dogodek posvečamo spominu in svobodi, zato da žrtve ne bodo nikoli pozabljene, v opomin, da bi ostali naši čuti budni, da bes, strah do poosebljenega zla, ki ga je spočel nacifašizem v vsej grozi druge svetovne vojne in ki ga je z veliko žrtvijo premagalo izjemno dolgo ter naporno junaštvo ljudi, in solidarnost svobodoljubnega sveta ne bodo pozabljeni.«