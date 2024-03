Čustveni Anže Logar: Če bi to veljalo pred letom dni, bi bil danes brez obeh staršev

Evtanazija je ena izmed tematik, ki v javnosti in med politiki vedno dviga veliko prahu. Poslanci so pred dnevi v državnem zboru prvič razpravljali o predlogu zakona, ki ga je v obravnavo vložilo društvo Srebrna nit s podporo volivcev, poslanec Anže Logar pa je med razpravo razkril, kako težko obdobje je za njim in njegovo družino.

Redko govori o svoji zasebnosti

Logar, ki redko govori o zasebnosti, je v državnem zboru razkril, kaj se je v minulem letu dogajalo z njegovo mamo in očetom. Povedal je, da je njegova mama nesrečno padla in utrpela tako hude poškodbe, da je bila več tednov v komi. Ko se je prebudila, so »zdravniki rekli, da verjetno ni možnosti, da se bo pobrala, razen če se zgodi čudež«. Logar pove, da se je zgodil čudež in da se je mama zbudila, a je še dolgo ponavljala, da bi rada umrla, da ne želi živeti.

Šest mesecev po nesreči se je huda nesreča zgodila tudi njegovemu očetu. »Ko je prišel v bolnišnico in zavračal vso pomoč, je bila vsaka njegova beseda, da bi rad umrl.«

Logar pove, da sta danes s pomočjo požrtvovalnosti zdravnikov in družine zdrava in polna energije. Starša skrbita drug za drugega in sta srečna in se veselita vsakega naslednjega dne. »Ironija je, če bi ta zakon veljal pred letom dni, bi bil danes brez obeh staršev.«