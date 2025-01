Črnčec se poslavlja z obrambnega ministrstva, a si je že našel novo službo

Državni sekretar ministrstva za obrambo Damir Črnčec je danes ministru za obrambo Borutu Sajovicu podal odstopno izjavo. Funkcijo bo opravljal do konca meseca. Sajovic bo njegovega naslednika najprej iskal znotraj ministrstva. Ob tem pa ministrstvo nadaljuje modernizacijo in kadrovske krepitve Slovenske vojske (SV), je minister dejal za STA.

Zdajšnji državni sekretar Damir Črnčec namreč odhaja na Slovenski državni holding (SDH).

Kot je v današnjem pogovoru za STA poudaril Sajovic, je Črnčec strokovnjak za področje varnostne problematike. »Ima pa še eno dragocenost, to je širši in realen pogled na družbo. Poleg izjemne teoretične podkovanosti je tudi praktik, operativec, ki zna pripeljati zadeve do izvedbe,« meni Sajovic. »Med nama ni prišla nikdar in nikoli beseda navzkriž,« je zatrdil.

Zamenjavo bodo na ministrstvu »težko našli«

Zamenjavo za državnega sekretarja bodo po njegovih besedah zagotovo težko našli, »saj gre za velike čevlje«, čeprav je sistem ministrstva za obrambo po njegovih besedah velik in močan.

Iz SDH so danes sporočili, da se bo ekipi holdinga 1. februarja Damir Črnčec pridružil kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost. Za to so se odločili »zaradi sprememb v poslovnem okolju in s tem povezanih tveganj«.

Črnčeca je vlada Roberta Goloba na položaj državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu imenovala junija 2022, ko je obrambni resor prevzel Marjan Šarec. Ko se je slednji zaradi imenovanja za evropskega poslanca s tega mesta poslovil, je vlada Črnčeca na mesto državnega sekretarja ponovno imenovala, ko je obrambno ministrstvo prevzel Borut Sajovic.