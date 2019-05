Volivci, pozor, to morate obkrožiti v nedeljo

Brez osebnega dokumenta ne bo šlo

LJUBLJANA – Evropske volitve so pred vrati in v nedeljo, 26. maja, bodo evropski državljani izbirali svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. Z volitvami v Evropski parlament prebivalci vseh držav članic Evropske unije izberemo 751 predstavnikov, ki bodo v naslednjem petletnem mandatu zastopali naše interese v Evropskem parlamentu.Slovenski poslanci v evropskem parlamentu so voljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice za dobo petih let. Volilni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem, kar pomeni, da imamo volivci možnost, da neposredno vplivamo na izbiro kandidatov. S posamezne strankarske liste so izvoljeni kandidati, ki so prejmejo največje število preferenčnih glasov.Poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu so voljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem za dobo petih let. Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament razpiše predsednik republike. Volilni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem – personalizacija volitev, pri čemer imajo volivci možnost, da vplivajo na izbiro kandidatov in ne samo na izbiro političnih strank.Volivci so na dom že prejeli obvestila o volišču in dnevu glasovanja, na volišče pa morajo prinesti osebni dokument. Na volišču bo volivec prejel glasovnico z navodilom, kako glasovati: obkrožiti mora zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata.Volilno pravico imajo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani tudi državljani držav članic EU, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče.