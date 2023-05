Cene nepremičnin v Ljubljani padajo: Zdaj so približno tam, kjer so bile ob koncu leta 2021

»Realizirane cene (prodanih, op.p.) stanovanj v Ljubljani se vse bolj očitno obračajo navzdol in so zdaj približno tam, kjer so bile ob koncu leta 2021.« To so ugotovitve podjetja Arvio, ki redno, predvsem pa podrobno, spremlja dogajanje na nepremičninskem trgu.

Ugotavljajo tudi, da je vse manj sklenjenih nepremičninskih poslov: »V zadnjih 12 mesecih se je število poslov zmanjšalo za dobrih 26 odstotkov.« Manj je tudi oglasov: samo v zadnjem četrtletju lanskega leta jih je bilo skoraj 14 odstotkov manj.

Mnogi nepremičninarji priznavajo, da je res manj poslov, a da cene nepremičninam ne padajo in da so blizu štiri tisoč evrov za kvadratni meter rabljene nepremičnine. Zakaj prihaja do razlik v njihovih podatkih in podatkih nepremičninarjev?

Zadnjih deset realizirani prodaj stanovanj v Ljubljani V aplikaciji Arvia objavljajo tudi zadnje javno dostopne podatke o sklenjenih poslih. Za Ljubljano ima zadnjih deset poslov naslednje značilnosti: cena od 3061 evrov za kvadratni meter (49 kvadratnih metrov velika nepremičnina, leto gradnje 1978, Kajuhova ulica, kupnina: 150.000 evrov) do 4600 evrov (25 kvadratnih metrov velika nepremičnina, leto gradnje 1984, Gašperšičeva ulica, kupnina: 115.000 evrov).

Povprečna cena zadnjih desetih poslov znaša 3675 evrov za kvadratni meter.

Povprečno leto izgradnje nepremičnine iz zadnjih desetih poslov je 1973.

Metodologija

Kako sploh pridejo do podatkov o cenah za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani pri Arviu? Pojasnjujejo, da izračun temelji na uradni evidenci sklenjenih kupoprodajnih poslov z nepremičninami v Sloveniji (Evidenca trga nepremičnin, GURS), v katero so vključene prodaje rabljenih, v teoriji tudi novih stanovanj (v praski menda prodaje novih nepremičnin pogosto niso javen podatek), zato pri interpretaciji podatkov poudarjajo, da gre za cene rabljenih stanovanj, cena na m2 pa temelji na pogodbeni površini in pogodbeni ceni (posle nižje kvalitete izločijo).

Morebitna razlaga

»Razlike med tako izračunano mediano cen stanovanj v Ljubljani in ugotovitvami nepremičninarjev, ki govorijo o zneskih blizu 4000 evrov za kvadratni meter rabljenega stanovanja, bi lahko izhajale iz različnih metod in virov podatkov, ki so uporabljeni pri izračunu. Nepremičninarji lahko pri svojih ugotovitvah uporabijo druge vire podatkov, kot so informacije o prodajah na trgu, povpraševanje in ponudba na trgu, trenutno stanje trga in drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na ceno,« najdejo morebitno pojasnilo za Slovenskenovice.si.

Pri tem opozarjajo, da gre v njihovih podatkih za preliminarne izračune mesečnih statistik, ki jih opravijo takoj ob zaključku meseca: »Ker se podatki o sklenjenih poslih v Evidenco trga nepremičnin poročajo tudi z nekajmesečno zakasnitvijo, se lahko ti izračuni kasneje spremenijo.«