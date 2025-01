Cene goriv se bodo v torek znova dvignile! To bo največ po novembru lani

V torek je pričakovati dvig reguliranih maloprodajnih cen goriv, poroča portal Finance. Glavni razlogi za rast cen nafte so manjše zaloge v ZDA, hladno vreme na ključnih trgih in zmanjšan izvoz iz Rusije, so poročale Finance.

Podražitve bencina in dizla

Po ocenah strokovnjakov se bo liter bencina podražil za približno dva centa in presegel mejo 1,50 evra, kar bo najvišja cena po novembru lani. To pomeni, da bo bencin za 14 centov dražji kot pred letom dni, kar bo prispevalo k inflaciji.

Cena dizelskega goriva se bo prav tako povečala – s trenutnih 1,554 evra na predvidenih 1,58 evra, kar bi bila najvišja cena v zadnjih 14 mesecih.

Obremenjeni proračuni

Napovedane podražitve bodo dodatno obremenile proračune gospodinjstev, saj so cene goriv eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na življenjske stroške.

Da bi omilili učinek višjih cen goriva, lahko sledite spodnjim nasvetom.