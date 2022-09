Cene bal sena »neverjetno narasle«, poglejte, kaj se dogaja na trgu

Na družbenem omrežju twitter se je pojavil zapis Slovenca, ki pravi, da se je močno podražila tudi krma za živali - bale sena. Če je bila lanskoletna cena okroglih bal sena okoli 30 evrov, je letošnja 50 evrov brez prevoza, trdi. Hkrati pa namigne, da bi lahko domači kmetje ostali brez krme za živali, saj da je zadnje tedne na cestah videvati številne tovornjake z balami, ki seno vozijo v s sušo opustošeno severno Italijo, kjer je za balo treba odšteti neverjetnih 200 evrov. So kmetje postali podjetni? Kakšno je stanje na slovenskem trgu z senom? Obrnili smo se na Romana Žvegliča, predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

Žveglič trdi, da na KGZS nimajo dostopa do vsake kmetije, zato ne ve, ali tudi Slovenci prodajajo v Italijo. Ve, da se je v preteklosti prodajala slama, a za letos nimajo podatka. Opaža sicer, da se po Sloveniji vozijo tovornjaki z balami sena proti Italiji, a ti niso iz Slovenije, temveč prihajajo predvsem iz Hrvaške, Madžarske in Slovaške. Prav tako ni nič novega, da se slama vozi iz Prekmurja na Primorsko, in od tam v Kočevje in okolico Ljubljane, pojasnjuje.

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije. FOTO: Arhiv Delo

Kljub številnim travnikom, Slovenija ni samopreskrbna s senom, dodatno pomanjkanje pa se pojavi ob sušah kot le bila letos. Žveglič poudarja, da zadruge in kmetje iščejo seno tudi v sosednjih državah, prav tako pa bi letos v promet lahko spravili tudi lanskoletno krmo, da ta ne bi propadla, kot se je dogajalo v preteklosti. Posledično je zaradi slabše ponudbe cena bal sena skokovito narasla in se giblje okoli 50 evrov na balo, pritrjuje Žveglič. »Nekje manj, nekje več. Odvisno tudi, ali je nekdo odkupil seno od soseda in je bil ta kolegialen. Pomoči med kmeti je izredno veliko, hkrati pa je tudi različnih pristopov pri prodaji sena - nekateri prodajajo po višji ceni, drugi si pomagajo med seboj,« opaža Žveglič.

Ali drži, da je v Italiji cena okrogle bale sena kar 200 evrov? »Mislim, da ta podatek ne drži, ker je vse to treba plačati skozi izdelek, mleko in meso, in takšne cene ne prenese noben kmetijski oziroma živalski pridelek,« komentira predsednik KGZS.

Kot pravi, prejmejo na KGZS veliko število kmetov, ki se bojijo, da letos ne bodo uspeli nahraniti živali. Težave pri krmi pa niso le s senom, saj nenazadnje zaradi suše ni bilo druge in tretje košnje trave, temveč tudi s pomanjkanjem koruze, ki je prazna. »Želja kmetov in nas na KGZS je, da bi država kmetom pomagala s tem, da bi koruzo sprostila iz blagovnih rezerv. Drži, da je to močna krma in da živali potrebujejo tudi seno, a teh država v svojih rezervah nima,« pojasnjuje Žveglič in kmete poziva, naj stopijo skupaj in si pomagajo.