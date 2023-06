Buče ne rastejo, olje bo dražje

Na prekmurskih ravnicah bi v tem času morale rasti buče, katerih semena se uporabljajo za bučno olje, a so kmete maja pričakala skoraj prazna polja. Bučno seme letos enostavno ni vzklilo, v nič je šlo več kot tisoč hektarjev njiv. Slovenskih buč bo letos občutno manj, zato bo dražje tudi olje.

Zaloge bodo pošle in tak čas naslednje leto olja ne bo, zato se bo podražilo.

Prekmurski kmetje so nezadovoljni, saj je vzniknilo le okoli deset odstotkov buč, najbolj prizadeta pa je ravno hibridna vrsta rustikal, ki je pri nas najbolj razširjena. Štefan Kranjec, v Pomurju zastopnik avstrijskega podjetja RWA Slovenija, ki dobavlja omenjeno seme, je pojasnil, da je v Sloveniji okoli 4000 hektarjev oljnih buč, od tega polovica vrste rustikal. Kmetje vidijo težave na več ravneh.

Namesto dveh pripravkov eden

Kot je povedal Kranjec, tudi sam kmet, je ena od težav sprememba na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Ta so bila do lani na semenu dovoljena, letos so prepovedana. Seme je bilo v preteklosti namreč razkuženo s kontaktnim in sistemičnim pripravkom, od januarja pa je na voljo samo kontaktni, saj je sodišče EU sistemičnega prepovedalo. »To pomeni, da se je namesto dveh pripravkov uporabljal eden. Poleg tega so bile letos prisotne še slabe vremenske razmere. Vse skupaj je povzročilo, da buče ne vznikajo,« je pojasnil in dodal, da to velja predvsem za tiste, ki so bile sejane aprila.

Nekaj je še lanske zaloge, a bučno olje se bo zaradi nevznika buč vrste rustikal zagotovo podražilo. Foto: Jože Pojbič

Kmet Dejan Küčan iz Tešanovcev pravi, da je za ponovno sajenje buč prepozno, prav tako še vedno nimajo semena, ki bi bilo takšno kot leto prej. »Spet bi moral za enaka semena vložiti 250 evrov za hektar njive, ob tem pa ne vem, ali bo vzklilo. V to se ne bom podal. Njivo bom preoral in na parcelah, kjer lani ni bilo koruze, posadil to, na preostalih pa sojo.«

Kdo bo prevzel odgovornost

Zaradi izpada bučnih semen so se kmetje že pritožili svojim prodajalcem semen, večinoma zadrugam. »Obvestili smo jih, da je vznik semen sorte rustikal od 5- do 40-odstoten, ostale sorte pa so normalno vzklile. Zdaj pričakujemo, da bodo zadruge peljale postopek naprej in slovenskemu dobavitelju Agrosaat podale terjatev, saj nam je nastala materialna škoda,« pojasnjuje Küčan. Slovenski dobavitelj pa se bo obrnil na avstrijskega dobavitelja RWA. Slovenski dobavitelj se po njegovih besedah izgovarja, da je bilo seme neoporečno in da je za nevznik semen krivo deževje. »A imamo dokaze, da so semena drugih sort buč kljub dežju vzklila. Pesticidi, padavine, nekdo bo moral prevzeti odgovornost,« še dodaja sogovornik. Na hektar njive dobi 1500 kilogramov semena, kar mu da približno 500 litrov olja. Ob svojih površinah oziroma 13,5 hektara ocenjuje, da bo izpad prometa znašal okoli 8000 evrov.

Kot opozarja oljkar Adamič, na nekaterih oljkah sploh ni cvetnih nastavkov. FOTO: Jože Suhadolnik

Glede na dogajanje tudi pridelovalci bučnega olja predvidevajo, da bo zaradi upada pridelka dražje. A kot pravijo v Oljarni Pojbič iz Gornjih Petrovcev, ki sicer sami ne pridelujejo buč, temveč semena kupujejo, imajo še nekaj lanske zaloge, ko je bila letina zelo dobra, zato se cena ne bi smela takoj dvigniti. »Liter bučnega olja pri nas stane 17 evrov, za kilogram semen smo plačevali po štiri evre,« so povedali. »Res je, da je bil lanski pridelek dober, vendar ni tolikšnih zalog semen, da bi bilo dovolj olja za celo leto. Zaloge bodo pošle in tak čas naslednje leto olja ne bo, zato se bo podražilo,« pa poudarja Küčan.

Oljka letos pozno cveti

Kaj pa pridelovalci oljčnega olja? So vremenske razmere spodrezale tudi napovedi za oljčno letino? »Moja prva ugotovitev je, da oljka letos zelo pozno cveti, seveda pa je to odvisno tudi od lege,« pojasnjuje Miran Adamič iz Izole, eden večjih pridelovalcev oljčnega olja pri nas, ki ima kar 800 dreves, in nekdanji predsednik zveze oljčnih društev. »Pri nas kaže slabo, vendar pa je do novembra še nekaj časa. Ta trenutek nisem optimist, saj na nekaterih sortah ni cvetnih nastavkov. A kar koli bi rekel, bi špekuliral, saj je vreme nepredvidljivo,« dodaja Adamič.

Ponekod še imajo lanska semena, a zaloga ne bo dolgo trajala. FOTO: Dejan Javornik

»13. maja je bilo ob 15. uri 13 stopinj Celzija, običajno pa imamo tukaj obratno situacijo, da je v tem času 28 ali celo 30 stopinj,« pojasnjuje sogovornik. »Pri oljkah je treba upoštevati tudi alternanco, saj lahko tiste, ki so denimo lani bogati obrodile, letos ne dajo nič, imajo tako rekoč pavzo,« še pojasnjuje primorski oljkar. Slovenski avtohtoni sorti istrski belici ne kaže najbolje, zanesljivejša napoved pa bo znana čez nekaj tednov, še dodaja sogovornik. Tako kot povsod na trgu tudi tukaj velja, da če je malo robe, se povpraševanje poveča, zato naraste tudi cena.