Če bodo 37-letnega bosanskega državljana z zajetnim kazenskim listom pri nas in v domovini Mehmeda Mahmutovića spoznali za krivega poskusa uboja, mu bodo to kazen prišteli k tisti, ki ga je doletela predlani, ta pa je bila drakonska. Zaradi šestih ropov, nasilništva, posilstva in spolnega nasilja je bil obsojen na 25 let zapora. Za poskus uboja mu jih preti še od pet do 15. Vrhovno sodišče je sporočilo, da je 25 let zapora pravična kazen za grozodejstva, ki jih je storil. Okrožni proces je potekal pred ljubljansko sodnico Polono Herman. Ena od njegovih žrtev je s tresočim glasom opisovala, ka...