Bratuškova razkrila, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati

Burna debata



Povedala, na kaj ne bodo pristali

Predsednica stranke SABse je z javnim pismom odzvala na novo povabilo predsednika državena srečanje o izhodni strategiji iz epidemije covida 19. Obvestilo je urad predsednika države poslal predsednicama in predsednikom parlamentarnih strank, ki so se 24. februarja udeležili srečanja na Brdu pri Kranju, vodjem poslanskih skupin, ministru za zdravje in vladni strokovni svetovalni skupini za zajezitev in obvladovanje epidemije covid 19, so pojasnili v SAB in dodali, da na uradno vabilo sicer še čakajo.V pismu Pahorju pa je Bratuškova zapisala, da je bilo na srečanju na Brdu pri Kranju jasno povedano, »da naša udeležba ne pomeni izražanja podpore tej vladi, temveč naj bo posvet namenjen pogovoru, kaj vse gre v državi narobe. Večer pred srečanjem je predsednik vladevaše vabilo zlorabil za lastno agendo in provokacijo opozicijskih strank, ki smo sprejele vabilo na posvet,« je na začetku zapisala nekdanja premierka.»Srečanje je potekalo za zaprtimi vrati in bilo na trenutke zelo burno. Zlasti takrat, ko je beseda tekla o drugem valu spopada z epidemijo. Sama sem večkrat izpostavila, da je vlada hudo zavozila in je nujno treba najti odgovore, kaj je šlo narobe. Na ta način bo obvladovanje morebitnega tretjega vala veliko lažje, manj boleče pa bodo tudi posledice za ljudi,« je razkrila, kako je bilo na sestanku, kjer so poleg nje, Pahorja in Janše sodelovali še(SD),(Nsi), Zdravko(SMC),(SNS) in(tedaj še predsednik Desusa).Zapisala je še, da so se tedaj dogovorili, da bo Pahor na še eno srečanje s strokovnjaki, »ki bodo odgovorili na vsa postavljena vprašanja v zvezi z epidemijo«, povabil tudi tiste strokovnjake, ki »niso bili slišani oziroma jih je vlada poskušala utišati zaradi glasnega nasprotovanja domnevno neučinkovitim ukrepom«.Glede na ta dogovor na prvem srečanju je bila Bratuškova ob prejemu drugega vabila »kar malo presenečena, saj iz njega ni razvidno, da se bomo naslednjič pogovarjali tudi o napakah, ki so bile storjene v drugem valu. Zanima me, ali dogovor s prvega srečanja 24. februarja torej ne velja več oziroma bo predsednik vlade to srečanje ponovno zlorabil za lastne politične namene. V opoziciji nas zanima analiza vladnih ukrepov v drugem valu, in to zato, da napak, ki so bile narejene, v morebitnem naslednjem valu ne ponovimo.« ​V stranki SAB pričakujejo, da bo Pahor spoštoval sprejet dogovor in da bodo na srečanju lahko sodelovali tudi strokovnjaki, ki niso člani vladne strokovne skupine.»Na to, da bi se srečanja spremenila v prevzemanje kolektivne odgovornosti za napake, storjene v drugem valu, in podeljevanje legitimnosti za bodoča ravnanja vlade, ki je ne podpiramo, v stranki SAB ne bomo pristali,« je zaključila.