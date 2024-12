Borisu posebna zahvala za boj proti nasilju nad ženskami in otroci (FOTO)

Ob dnevu, ko po svetu in v Sloveniji obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami – dan, ki nas opominja na nekaj, kar ne bi smelo biti del našega sveta, pa vendar je vsakodnevna realnost za preveč žensk po vsem svetu, je v Murski Soboti potekal odmeven dogodek. Na ta dan se spomnimo vseh tistih, ki so trpeli zaradi nasilja v različnih oblikah – fizičnega, spolnega, psihičnega in ekonomskega. Spomnimo se vseh žensk, ki so izgubile življenje, ko je nekdo, ki naj bi jih ljubil, zlorabil njihovo zaupanje in jih pretepel. Na ta dan se spomnimo vseh tistih, ki še vedno živijo v strahu, v nasilju, v tišini – ujeti v začaranem krogu, kjer so njihovi upi in sanje postali senca, prekrita z vsakodnevnim strahom.

Kot poudarjajo na Centru za socialno delo Pomurje, je njihova dolžnost, da ozaveščajo, da izobražujejo in da ne dovolijo, da se nasilje opravičuje ali tolerira. Ob tem vsak od nas ima moč, da se postavi na stran tistih, ki nimajo glasu, da se postavi proti vsakemu dejanju nasilja. Naša naloga je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da vsak otrok, vsaka ženska, vsak moški, ki je žrtev nasilja, dobi pomoč in podporo, ki jo potrebuje.

»Vsak dan je priložnost, da izboljšamo naš svet. Vsak dan je priložnost, da rečemo 'ne' nasilju. Za vsako žensko, ki trpi v tišini, moramo najti pogum, da spregovorimo. Za vsako žensko, ki išče pomoč, moramo zagotoviti, da bo ta pomoč tam, kjer jo potrebuje, da bo ta pomoč učinkovita, da bo ta pomoč brezpogojna. Začnimo z besedami. Govorimo. Delujmo. Podpirajmo. Zakonodajno, družbeno, politično, čustveno – delujmo, da končamo to grozljivo realnost. Žrtve nasilja si zaslužijo več – zaslužijo si enakopravnost, spoštovanje, dostojanstvo in varnost,« je na odlično obiskanem posvetu, med drugim poudarila direktorica CSD Pomurje, Sandra Babič.

Ob njej so zbrane na strokovnem posvetu pozdravili tudi župan MO Murska Sobota Damjan Anželj, direktor Policijske uprave Murska Sobota Damir Ivančić, in poslanka v Evropskem parlamentu Irena Joveva. Namen strokovnega posveta je bil krepitev medsebojnega sodelovanja različnih institucij, zaradi vse bolj pereče problematike nasilja v družini in izzivov, s katerimi se srečujemo v zadnjem obdobju.

Prof. dr. Katja Filipič in prof. dr. Barbara Novak, obe iz Pravne fakultete Ljubljana sta predavali o učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja in o Istanbulski konvenciji v luči družinskega zakonika. Izvedena je bila tudi okrogla miza z nekdanjima žrtvama nasilja. V okviru posveta, kjer so v kulturnem programu nastopili učenci Osnovne šole I Murska Sobota, se je Skupina za preprečevanje nasilja Pomurja Borisu Rakušu, upokojenemu policijskemu inšpektorju, zahvalila za njegov neprecenljiv trud in mu v imenu CSD podelila zahvalno plaketo.