Bolniki iskreno o kuhinji UKC Ljubljana: kuharji poskrbijo za 10 tisoč obrokov na dan

Kuhinja v naši največji bolnišnici je pogosto pohvaljena, velja pa tudi za eno najsodobnejših kuhinj v Sloveniji. Interno glasilo UKC Ljubljana je v najnovejši številki objavilo reportažo iz kuhinje, med drugim pa so se pogovarjali tudi z vodjo Službe bolniške prehrane in dietoterapije Natašo Trtnik, ki vodi 163 zaposlenih, od tega 140 dietnih kuharjev, kuharskih pomočnikov, zaposlenih v pomivalnici posode ...

V reportaži izvemo, da kuharji, ki delajo v dveh izmenah, z začetkom ob 5. uri zjutraj na dan pripravijo 10.000 obrokov za 1800 bolnikov.

Na dan kuharji porabijo ogromne količine živil, med drugim: 250 kilogramov mesa, 600 litrov mleka, 500 kilogramov sveže in zamrznjene zelenjave, 3000 kosov kruha po 60 gramov in 2000 jogurtov.

Kolikor je različnih bolezni, toliko je tudi dietnih obrokov. Z oddelkov UKCL lahko dnevno naročijo 74 različnih diet, dnevno pa skuhajo tudi do 40 različnih kombinacij jedi, pravi Trtnikova.

Bolniki obožujejo golaž, musake, rižev narastek ...

V kuhinji UKC Ljubljana, ki je v letu 2018 kot edina v Sloveniji dobila mednarodni certifikat ISO 22000, ne uporabljajo nikakršnih ojačevalcev okusa in posegajo izključno po naravnih začimbah. Bolniki jim po pisanju revije velikokrat rečejo, da jim postrežejo z boljšimi in pestrejšimi jedmi, kot jih imajo doma.

Trtnikova je vesela pohval mnogih pacientov, da kuhajo zelo dobre jedi – ocene na lestvici od 1 do 5 so v povprečju med 4 in 5, ter da skuhajo najboljšo belo kavo in rižev narastek.

Pravi, da je skrivnost dobrih jedi v tem, ker so njeni sodelavci srčno zavzeti, nekoliko pa k temu zagotovo prispeva še dejstvo, da kuhajo velikanske količine.

Bolniki najbolj obožujejo golaž s polento, testenine z bolonjsko omako, musake, lazanje, rižev narastek, radi pa posegajo tudi po bolj domačih okusih jedi na žlico.

Jedilnik se zamenja na pet tednov

Za pestrost in raznolikost prehrane skrbijo z rednim menjavanjem jedilnikov vsakih pet tednov.

Ekipa Nataše Trtnik pa pripravlja tudi hrano za zaposlene, ki jo strežejo v restavraciji Polžek. Daleč naokoli so znani UKC-jevi jabolčni zavitki in rolade, slastne pite, marmorne rezine …

Težave s kadrom

Tudi v UKC Ljubljana se dnevno soočajo s kadrovskimi izzivi. »Na tržišču ni kuharjev. Delo je zelo odgovorno, treba se je nenehno izobraževati, še posebej na področju priprave dietne hrane. Stiska bo čedalje večja, saj se počasi upokojujejo dolgoletni izkušeni kuharji. Želeli bi si zanesljivih novih sodelavcev. Intenzivno si prizadevamo, da bi se v okviru plačnih pogajanj dvignile tudi plače,« pravi Nataša Trtnik in dodaja, da morajo njihovi zaposleni obvezno nositi uniforme, hkrati pa je prepovedano nositi kakršen koli nakit, odpadejo nalakirani nohti, umetne trepalnice itn.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.