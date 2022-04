Naj slovenski dijak je bolničar, gasilec in prostovoljec

Letošnji naj dijak Domen Drobež prihaja iz Zasavja, 18-letnik obiskuje program zdravstvene nege 4. letnika Srednje šole Zagorje. Aktivnega mladeniča, ki se ukvarja z vrsto stvari, je na izbor prijavila njegova šola.

Kmalu ga čaka preizkus za operativnega gasilca.

»Čim več obšolskih dejavnosti, priznanj in podobno. Točkovalo se je šolska, mednarodna in državna priznanja. Prav tako so upoštevali aktivnosti s humanitarnega področja, gasilce, Rdeči križ. Ocenjevala je Dijaška organizacija Slovenije,« pojasni kriterije na izboru in kaj je prevladalo, da je med 50 kandidati iz vse države naziv pripadel prav njemu. Namerava se vpisati na fakulteto za fizioterapijo v Ljubljani, življenje se mu zaradi naziva ni drastično spremenilo.

Izbral zdravstvo

Zdravstvena šola je le ena od smeri, ki ga veselijo, a na koncu je prevladala odločitev zanjo.

»Ker se v zdravstvu vidim. Tudi nekaj prakse že imam. V sklopu mesečne šolske prakse delamo v Trbovljah, Termah Laško, domovih starejših in zdravstvenih ustanovah po Zasavju,« pove Domen. Če sta poleg še adrenalin in možnost pomagati, toliko bolje.

»Rad pomagam ljudem. Zelo praktično je tudi, da je šola blizu doma,« pravi. Prostega časa mu ostaja le malo. »Včasih še sam ne vem, kako se na koncu vedno vse izide. So dnevi, ko urnik res tako rekoč poka po šivih in me ni doma od jutra do večera. Takrat mi zelo prav prideta energija in kondicija, ki ju imam od športa. Pa tudi staršem sem hvaležen, da mi vse to omogočajo,« poudari.

Že 12 let igra na diatonično harmoniko. Te se je do nedavnega učil, zdaj pa znanje že prenaša na druge. Ob tem obiskuje solo petje, končal je nižjo stopnjo nauka o glasbi. Rad bi ustanovil ansambel. Trenira taekwondo, olimpijsko borilno veščino, nadvse uživa tudi na motorju. Že od šestega leta je član PGD Čolnišče, trenutno je še pripravnik, tik pred vrati je preizkus za operativnega gasilca. Če bo usposabljanje uspešno opravil, namerava pridobiti še znanje raznih tehničnih specialnosti. Prostovoljec je tudi pri zagorskem Rdečem križu; organizaciji se je pridružil ob koncu osnovne šole, opravil je tečaj za bolničarja.

4. letnik zaključuje.

Z ekipo na tekmovanjih dosegajo odlične rezultate, bolničar pa je tudi na terenu. In niti to še ni vse! Kolesari, zahaja v hribe, smuča, je inštruktor v pustolovskem parku GEOSS. In kdaj sploh spi? »O, ja, spim. Ponoči!« se zasmeji.