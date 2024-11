Bled je slovenski turistični biser. S svojim romantičnim gradom na skali in otokom s cerkvico pod njim vsako leto privablja številne domače in tuje goste. Ob Blejskem jezeru je tudi blejski kazino, a žal je že več mesecev zaprt. Lani je družba Casino Bled, kot je razvidno iz letnega poročila o poslovanju za leto 2023, poslovala z 215.593 evri izgube. »Število obiskovalcev je bilo v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 sicer za skoraj štiri odstotke višje, je pa poraba po gostu leta 2023 v primerjavi z letom 2022 nižja,« je v poročilu zapisal direktor družbe Ferdo Salamun. In pojasnil, da uprav...