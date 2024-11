Blagoslovili so vino in okronali Ivano (FOTO)

Konec minulega tedna so po Slovenskih goricah potekala še zadnja letošnja martinovanja. Eno večjih so pripravili v Cerkvenjaku, kjer so obenem okronali novo vinsko kraljico: Patricija Peklar je krono predala 18-letni študentki Ivani Vršič iz Brengove.

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, v katero je vključenih nekaj več kot 100 članic in članov, je bilo ustanovljeno leta 2003 in ga je 15 let vodil Ivan Janez Pučko. Sledila sta Franci Zorko in zdajšnji predsednik mag. Marko Breznik.

Ivana Vršič je ponosno sprejela novo poslanstvo.

Društvo ima ob kapeli v središču kraja zasajeno Johanezovo trto, potomko 450-letne modre kavčine z Lenta v Mariboru. Člani vsako leto prirejajo različne dogodke, med njimi pa odmeva martinovanje, ki so ga tokrat popestrili s kronanjem 8. društvene vinske kraljice.

Pijača bogov

Praznovanje se je začelo s kulturnim programom, ki so ga pripravili folkloristi in Pevski zbor KD Cerkvenjak. Prireditve so se udeležili številni ugledni gostje, ob domačem županu Marjanu Žmavcu tudi podžupan Franci Zorko, častni občan Franc Kuri, dolgoletni viničar Johanezove trte Ivan Janez Pučko, zdajšnji viničar Damjan Breznik, ravnatelj OŠ Cerkvenjak - Vitomarci mag. Mirko Žmavc, predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Marko Breznik, vinski vitezi slovenskega in evropskega reda, ovtar Marko Šebart, predsedniki sosednjih vinogradniških društev ter številne vinske kraljice.

Zbrane je najprej nagovoril župan, ki je tudi gospodar Johanezove trte, Marjan Žmavc; poudaril je, da ima društvo pomembno vlogo pri prepoznavanju občine in pridelavi čedalje kakovostnejših vin: »Martinovo je vsako leto velik praznik za naše vinogradnike in vinorodna območja v Sloveniji, še posebno pa za vse tiste, ki cenite dobro vino in ga uživate v primernih količinah. Vino je bilo kot pijača cenjeno že v antiki, kjer so jo imenovali pijača bogov.«

Na povabilo Patricije Peklar so se dogodka udeležile številne vinske kraljice z vseh koncev države.

Številni obiskovalci so uživali v dobri jedači in pijači.

Površine, zasajene z vinsko trto, se v Cerkvenjaku krčijo, kar je tudi posledica bolezni, predvsem zlate trsne rumenice, je še opozoril in pohvalil delo sedme vinske kraljice in se ji ob tej priložnosti zahvalil v imenu občine in vinogradnikov. Prepričan je, da bo tudi njena naslednica dobro promovirala lokalna vina in domače okolje. Novo vinsko kraljico sta nato kronala župan Žmavc in predsednik društva mag. Breznik.

Slovesni prelet

Peklarjeva je v poslovilnem nagovoru povedala, da jo ob slovesu prevevata ganjenost in hvaležnost. Zahvalila se je občini, vinogradnikom in drugim društvom ter kraljicam, ki so jo lepo sprejele medse in njen dnevnik popisale z nešteto nepozabnimi spomini.

Dogajanje je pospremila odlična glasba ansambla Mladih 5.

Naslednici je položila na srce: »Izkoristi čas, ki ti bo dan. Prehitro boš stala na mojem mestu in se s solzami v očeh spominjala vseh trenutkov, ki so tako hitro zbežali mimo. Našo krono nosi s ponosom, po svoji poti stopaj pogumno in se ničesar ne boj – ob tebi bomo, da ti pomagamo in te spodbujamo. Verjamem vate in v to, da boš z vso odgovornostjo nadaljevala zgodbo cerkvenjaških vinskih kraljic.« Ivana Vršič je odgovorila: »Vino ni zgolj pijača, je kultura, način življenja in povezovalec ljudi. V vsakem kozarcu se skriva zgodba – o trdem delu vinogradnikov, o sončnih in deževnih dneh, o ljubezni do zemlje in trte. Kot vaša vinska kraljica se bom trudila te zgodbe ponesti v širni svet. Obljubljam, da bom z vsem srcem zastopala našo regijo, spodbujala lokalno pridelavo in ozaveščala o pomembnosti ohranjanja vinogradniške tradicije. Skupaj lahko gradimo prihodnost, ki bo polna uspehov in odličnih vin.«

Blagoslov vina je opravil domači župnik Damjan Tikvič, mošt v vino pa so spremenili člani ansambla Mladih 5. Za dobra vina so poskrbeli domači vinogradniki, za lačne želodce pa članice Društva kmečkih žena Cerkvenjak. Na povabilo Patricije Peklar se je martinovanja udeležilo kar 26 vinskih kraljic iz vse Slovenije. Na ploščadi pred gasilskim domom je bila za obiskovalce na voljo bogata ponudba domačih društev, zabaval jih je kulturni program, nebo so preletavali člani AK Sršen.