Bistvo je nadzor nad silnimi milijardami, Nahtigal: Kar se dogaja, je popoln absurd

Po odstopu ministrice za pravosodjese je voditeljica Odmevovs pravnim strokovnjakompogovarjala o slovenskem neimenovanju delegiranih tožilcev v Bruslju in odstopu ministrice.Nahtigal je komentiral, zakaj je vprašanje imenovanja delegiranih tožilcev tako pomembno. »Zato ker se v Bruslju pripravlja nov sklad za okrevanje, ki je do zdaj največji sveženj, in mora biti pod dodatnim strogim nadzorom evropskih institucij, tudi tožilstev, v primeru morebitnih goljufij, finančnih zlorab, da bo zagotovljena transparentnost porabe sredstev, namenskost za okrevanje gospodarstev, za krepitev javnega zdravstva, za zeleno prenovo, za razvoj mladih. Zato mora biti ves čas zagotovljen transparenten in učinkovit neodvisen nadzor. Tudi evropska državna tožilka je v tem kontekstu ta teden opozarjala vse preostale države, žal je med njimi tudi Slovenija, ki svoje obveznosti še niso izpolnile, tj. delegiranja tožilcev. Tožilci morajo biti neodvisni in pripravljeni, da bodo lahko dovolj pogumno pregledovali in zaznavali morebitne goljufije, ki se lahko pri takšnih velikih sredstvih dogajajo, s čimer bi se porušilo zaupanje v evropski sklad za okrevanje, v ta največji projekt, od katerega je v resnici odvisen uspeh ali neuspeh EU v prihodnje. Slovenija tukaj ne odigra pozitivne, konstruktivne vloge, ne za svoj interes razvoja, nujno potrebnega okrevanja, hkrati pa spodkopava skupne evropske cilje v času, ko prevzema predsedovanje EU, kar je popoln absurd,« je pojasnil Nahtigal.»Bistvo je nadzor nad silnimi milijardami, ki so predvidene za pomoč, za okrevanje po epidemiji. To je tisto, s čimer se bo ukvarjalo tožilstvo …« je nadaljevala Staričeva. Nahtigal je na to odgovoril: »In s preprečevanjem velikih goljufij, kot je opozorila evropska državna tožilka, pa tudi s preprečevanjem, da bi ta sredstva šla po strankarskih klientelističnih kanalih, kot lahko to gledamo pri razdeljevanju sredstev tudi pri nas.«Kozlovičeva se je po odločitvi vlade, da ponovi postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, odločila za odstop. Premierje prvaka SMCže pozval k predlaganju novega ministrskega kandidata. Večji del opozicije je odstop pospremil z ostro kritiko vlade.