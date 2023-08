Bi menjali službo? Zdaj je pravi čas! Delavci ne delajo več zgolj za preživetje

Minuli mesec je zavod za zaposlovanje beležil rekordno nizko brezposelnost. Ob koncu junija je bilo registriranih 46.178 brezposelnih, kar našo državo uvršča med države z najnižjo stopnjo brezposelnosti v Evropski uniji. A čeprav je ta podatek na eni strani dobra novica, so delodajalci v vse večjih težavah. Iskanje primerne delovne sile je za mnoge postala prava nočna mora.

V zaposlitveni agenciji Optius ugotavljajo, da ima po njihovi oceni kar 80 odstotkov delodajalcev težave s privabljanjem novih sodelavcev. K temu poleg rekordno nizke brezposelnosti pripomorejo tudi demografske spremembe.

Po besedah Saše Boštjančič, ustanoviteljice in direktorice zaposlitvenega portala Optius.com so med iskalci zaposlitev najbolj zanimiva delovna mesta oz. službe, pri delodajalcih, ki razumejo, da so njihovi zaposleni njihov največji kapital.

Ni vse v denarju

In kaj to pomeni? Delodajalci in delavci skupaj razumejo, kaj je smisel njihovega dela. Delodajalci svoje sodelavce za opravljeno delo pošteno plačajo, sodelavcem omogočajo odlične medsebojen odnose in pogoje dela. Poleg fleksibilnega delovnika, možnosti dela od doma, prijetnega delovnega okolja, izobraževanj in druženj jim omogočajo tudi možnost kariernega napredovanja. Dobri delodajalci razumejo pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. »Večina pri delodajalcih išče nekaj več, to je ne samo pošteno plačilo, ampak tudi stabilno in zdravo delovno okolje, z odprto komunikacijo in želijo opravljati delo, v katerem vidijo smisel in svoj prispevek k družbi in/ali naravi.«

Hibridnemu delu naklonjena predvsem mlajša generacija. Foto: Getty Images/iStockphoto FOTO: Getty Images/istockphoto

V agenciji opažajo, da se zadnja leta, ko se soočamo s hudim pomanjkanjem kadra, dvigujejo tudi plače in to ne samo iz naslova vsesplošne draginje, temveč tudi iz razloga zadrževanja zaposlenih v svojih vrstah. »Iskalci zaposlitve in zaposleni se zavedajo, da so trenutno oni v položaju, ko lahko izbirajo in ne delodajalci, zato ljudje niso več pripravljeni prejemati plačila, ki jim zagotavlja zgolj golo preživetje. Vsekakor pa je v veliki prednosti kader, ki ga na trgu dela zelo primanjkuje (deficitaren kader), kar pomeni, da se lahko v teh časih izpogajajo za zelo dobro plačo in pogoje dela.«

Kateri poklici so najbolj iskani

Med najbolj iskanimi so novi delavci za delo v »proizvodnji, skladišču in logistiki, vozniki, delavci v trgovini, gostinstvu in turizmu, trženju, mizarji, ključavničarji, CNC operaterji, vse vrst inženirjev, delavci na področju nege in zdravstva pa vse do strokovnjakov s področja financ, programerji, IT strokovnjaki…«

Konkretnih odgovorov na vprašanja, kakšne so plače za ta delovna mesta, ne dobimo. Boštjančičeva dodaja, da so plače za ta delovna mesta odvisna od delodajalca do delodajalca in od tega, v kateri branži je, prav tako tudi glede tega, kašne pogoje dela in ostalega omogočajo. Pomembna je tudi zahtevana izobrazba, delovne izkušnje in glede na to, koliko je kadra, ki ga iščejo, na voljo na trgu dela.« Ker zaposlovalci določeno delovno silo težko najdejo pri nas, je vse pogostejše tudi zaposlovanja tuje delovne sile.

Kaj ugotavlja zavod za zaposlovanje

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, kjer prav tako ugotavljajo, da imajo pri iskanju delovne sile trenutno največ težav zaposlovalci iz področja gradbeništva, gostinstva, prometa in skladiščenja. »Primerne delavce težko najdejo tudi na področju zdravstva, socialnega varstva ter izobraževanja, primanjkuje pa tudi strokovnih sodelavcev in strokovnjakov za zdravstveno nego, oseb s poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu, bolničarjev in negovalcev v zavodih, zdravnikov, učiteljev razrednega pouka in vzgojiteljev.«

Pristojni že dolgo opozarjajo na pomanjkanje delovne sile v zdravstvu. FOTO: Jure Eržen/delo

Zaposlovalci so v prvem polletju najbolj iskali:

delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah,

delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,

čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah,

prodajalce,

voznike težkih tovornjakov in vlačilcev,

delavce za preprosta dela pri nizkih gradnjah,

strokovne sodelavce za zdravstveno nego,

skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo,

natakarje, kuhinjske pomočnike, kuharje,

varilce,

strokovnjake za zdravstveno nego,

vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, predmetne učitelje v osnovni šoli,

elektroinštalaterje itd.

Po podatkih zadnje raziskave Napovednih zaposlovanja, ki so jih izvedli spomladi letos, pa so delodajalci najtežje našli: