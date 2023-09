Bi bili direktor pri Jankoviću? Zdaj imate možnost

Mestna občina Ljubljana je danes na svoji spletni strani objavila javni natečaj za položaj direktorice ali direktorja mestne uprave. Dosedanja direktorica Urša Otoničar se namreč seli v Javni holding Ljubljana.

Kaj zahtevajo?

Kandidati morajo imeti med drugim najmanj sedem let delovnih izkušenj, opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv ter funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, piše v javnem natečaju. Delovno področje direktorja mestne uprave obsega vodenje dela uprave in projektnih skupin, samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev ter skrb za sodelovanje mestne uprave z drugimi lokalnimi skupnostmi in državno upravo.

Rok za prijavo je 16. oktober.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Če bo izbran kandidat, ki pred tem ni imel statusa uradnika, pa bodo z njim sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja mandata.