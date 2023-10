Besni Ljubljančani: Grozljivo in neokusno! Kaj hudiča je tega treba? Smo v vojni? (FOTO, VIDEO)

Sinoči smo pisali, da je mnoge meščane in obiskovalce Ljubljane sinoči v središču prestolnice močno presenetil ognjemet, kakršnega ne pomnimo. Po preverjanju se je kmalu izkazalo, da je šlo za šov navijačev Green Dragons ob njihovi 35. obletnici obstoja. Zagorele so tudi številne bakle in dimne bombe. Šlo je za največji pirotehnični šov v Sloveniji do zdaj.

Na družbenih omrežjih so se usuli komentarji tistih, ki so bili priča sicer veličastnemu, a okolju neprijazni eksploziji raznobarvnih raket. Objavljamo komentarje, fotografije in posnetke, iz katerih je razvidna obsežnost sinočnjega praznovanja ljubljanskih navijačev. Zdi se, da so se ognjemeta iskreno veselili samo navijači.

• »Pa kaj hudiča je tega treba? Po eni stani jamrajo, da ni denarja, po drugi strani pa ga v zrak spuščajo. To ni poceni stvar. Raje ga naj donirajo tja, kjer ga najbolj potrebujejo.«

• »Uboge živali, ki so na prostem in tudi domače bodo verjetno postale nikogaršnje. Ni hujšega kot pokanje za živalska ušesa. Nihče več ne misli na ta uboga bitja. Zavetišča, pripravite se na izgubljene pobegle kužke in muck«.

• »A to pa ni onesnaževanje okolja, kmetje pa ne smejo kuriti niti odpadnega dračja.«

• »Kaj se dogaja v Ljubljani?! Zakaj v centru tak ognjemet?! Tako smrdeči dim se vali, da se lahko zadušiš. Hitro sem zaprla okno, a vseeno imam notri vonj po tem dimu. A pomisli kdo na vse astmatike, alergike in ostale, ki imamo zaradi tega težave? Kje so okoljska in zdravstvena inšpekcija.«

• »Grozljivo in nagnusno, komaj sem s celo glavo, očmi in ušesi prišla domov. Sramota za center glavnega mesta, da tako vojno območje naredijo in zaprejo vse izhode na varno za normalne prebivalce.«

• »Dobro je tale današnji ognjemet onesnažil zrak v Ljubljani. PM10 in PM2.5 sta odletela v nebo.«

• Novinarka Suzana Lovec: »Da ljudje leta 2023 še vedno pijejo alkohol in grejo potem vozit, pa da se v letu 2023 ljudje še vedno palijo na ognjemet.«

• Igralec Saša Tabaković »Besen ognjemet, ki smo mu bili priča v LJubljani, je dokaz, da antično filozofijo 'zdrav duh v zdravem telesu' ne znamo ponotranjiti drugače kakor skozi vojno.«

• »Zelo lep ognjemet. Zelo trajnostno in zeleno«.

• »Izgleda impresivno, ampak a leta 2023 še nismo prišli do točke, ko ognjemet takega obsega na izreden datum zasluži vsaj javno opozorilo meščanom, da se hišnim ljubljenčkom (pa tudi nekaterim ljudem) ne totalno zmeša?«

V četrtek pripravljajo presenečenje na tekmi s Slovanom iz Bratislave

Veliki pirotehnični spektakel z baklado, ki so ga Ljubljančani že vajeni na rojstnih dnevih skupine, je bil le uvod v praznovanje. Slavje se bo nadaljevalo s prvo tekmo v skupinskem delu evropskih tekmovanj za Olimpijo.