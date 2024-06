Tini Gaber bi včasih vzel telefon, ker deli preveč zasebnosti

Še vedno odmeva besedna vojna med poslanko Jelko Godec in premierjevo partnerko Tino Gaber.

Spomnimo, da je Gabrova delila utrinke z njunega dopusta v ZDA, kjer sta si z Golobom ogledala finalno tekmo lige NBA, na kateri je igral naš najboljši košarkar Luka Dončić. Zaradi tega oddiha je bil premier deležen precej kritik z opozicijske strani. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je bila med njimi najbolj ostra. Gabrova pa se je na njene kritike odzvala kar na družbenih omrežjih. Več o njunem besednem dvoboju si preberite v prispevku Ravs med poslanko SDS in Tino Gaber, vmešal se je tudi Janez Janša.

Aljoša Bagola. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Je vmešavanje partnerke v kritike premiera primerno?

V oddaji 24 ur zvečer je obnašanje premierjain njegove partnerkekomentiraledennajbolj poznanih slovenskih strokovnjakov za oglaševanje, ki je zdaj predvsem predavatelj in pisatelj. Vemo, da Golobova partnerka rada deli utrinke iz svojega zasebnega življenja na družbenih omrežjih. To ji je ob poklicu vplivnice seveda zelo domače. Številni pa se sprašujejo, ali ni teh objav s premierjem v spremljevalni vlogi na družbenih omrežjih že nekoliko preveč.

Bagola meni, da se včasih ob opazovanju dogajanja na medijskih omrežjih Tine Gaber počutimo kot starši, ki bi radi otroku odvzeli telefon, saj deli preveč informacij oziroma preveč zasebnosti (oversharing). »To mogoče malo kompromitira to suverenost funkcije Roberta Goloba, ki je premierska,« pravi.

Ali je vmešavanje premierjeve partnerke na kritike dela premiera primerno, je Bagola pokomentiral takole: »Ni več jasnih komunikacijskih strategij. Ali to zdaj komunicira vlada ali je to zdaj osrednji stik te vlade z volivci? To povzroča največ preglavic.« Bagola poudarja, da je pomembno, kako nekdo prevzema odgovornost in kako nekdo komunicira z volivci. »Zdi se mi, da smo na točki, kjer je ta odnos precej osiromašen zaupanja in vzajemnega spoštovanja. Pomembno je, da imamo pristen stik in po navadi ga imamo takrat, ko nas nihče ne gleda,« je povedal v oddaji 24 ur zvečer.