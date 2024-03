Meteorologi pojasnili, kaj nenavadnega se je sinoči dogajalo z vremenom

Osrednji del države je ponoči zajelo neurje z močnim deževjem, vetrom in sodro, gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Meja sneženja se je ponekod spustila do nižin.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so v zvezi z neurjem zabeležili 145 dogodkov na območju regijskih centrov Ljubljana, Kranj, Celje, Novo mesto, Maribor, Murska Sobota in Nova Gorica. Na terenu je posredovalo 62 gasilskih enot, od tega štiri poklicne.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so na družbenih omrežjih zapisali, da je zaključek sobotnega svetovnega dneva meteorologije postregel z burnim vremenskim dogajanjem. Prehod vremenske fronte so spremljali nalivi, veliko število razelektritev, močni sunki vetra, ponekod je padala tudi sodra. Sunki vetra so ponekod v osrednji Sloveniji presegli 100 kilometrov na uro.

Arsov klimatolog, Gregor Vertačnik, je na omrežju X zapisal, da so prebivalci Blok v vremenskem smislu doživeli naravnost izjemno noč: »Začelo se je z dolgotrajno nevihto, sprva s točo in sodro, kasneje z babjim pšenom. Izjemno veliko bliskanja za marec! Nato je šlo v sneg in zjutraj kar 21 cm snega in babjega pšena skupaj. Hitro se je zjasnilo v prekrasno jutro,« je optimistično zaključil.

Njegov sodelavec, prognostik na ARSO Blaž Šter, je prav tako komentiral nenavadno vreme. »Strel toliko, kot da bi bili sredi poletja. V Ljubljani za Bežigradom najmočnejši sunek SZ vetra 95 km/h, v Trojanah celo 107 km/h. Pas neviht sedaj od Idrije preko osrednje Slovenije proti Posavju.«

Sobotno burno vremensko dogajanje se je začelo »z nevihto, ki je s sabo nosila točo in sodro, nadaljevalo se je z babjim pšenom, ki je padalo kar dve uri,« je Arso zapisal na družbenih omrežjih.

Babje pšeno je padavina v obliki drobnih belih zrn, ki so brez ledenega oklepa, pri padcu na trdo podlago odskakujejo in se razletijo.

Kot je za STA pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Anže Medved, nas je v soboto od severozahoda dosegla in zjutraj prešla izrazita hladna fronta. Pred tem je pihal okrepljen jugozahodnik, ki nam je v spodnjih plasteh iz Jadrana in Sredozemlja prinašal zelo topel in dokaj vlažen zrak. »Ko nas je pa v večernem in nočnem času dosegla ta izrazita hladna fronta, se je na hitro ohladilo, zaradi tega je prišlo do neviht s sodro, točo in viharnimi sunki vetra, ob intenziteti padavin pa se je meja sneženja hitro spuščala,« je pojasnil.

Burno dogajanje zaradi nenadnega padca temperatur

Zjutraj, ko se je fronta umikala na Hrvaško, je na jugovzhodu države snežilo do nižin in zapadlo nekaj centimetrov snega. »Tako burno dogajanje smo imeli zaradi te izrazite hladne fronte, ko se je temperatura spustila za več kot deset stopinj v primerjavi s prejšnjimi dnevi,« je navedel.

Na Kočevskem, v Beli krajini in delu Dolenjske je tako po njegovih besedah po nižinah zapadlo od tri do štiri centimetre mokrega snega, nekoliko višje, nad 500 in 600 metri ter predvsem proti sredogorju pa je zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega. Sneg je pobelil tudi Zgornjesavsko dolino, tudi Planico, kjer je prav tako zapadlo nekaj centimetrov mokrega snega.

Ta sneg se po Medvedovih napovedih ne bo dolgo obdržal, ker imamo kar topla tla, saj smo imeli predhodno precej visoke temperature, tudi do 20 stopinj Celzija. Danes bo delno jasno vreme, nekaj več jasnine je na Primorskem, kjer piha tudi šibka burja, pa tudi na Štajerskem in v Prekmurju se je že precej razjasnilo.

Pričakujete lahko nevihte

Kjer pa je padlo največ padavin, torej v pasu od Rateč do Bele krajine oziroma od Gorenjske prek osrednje Slovenije do jugovzhoda, je zaradi nočnega dogajanja nekaj več nizke oblačnosti, ampak tudi tam se bo čez dan začelo počasi jasniti. Ker pa bo na mokro podlago posijalo spomladansko že kar toplo sonce, bo začela rasti kopasta oblačnost in ob tem lahko nastanejo tudi kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte, je opozoril.

V ponedeljek bo lepše vreme s hladnim jutrom. FOTO: Shutterstock

V ponedeljek bo lepše vreme s hladnim jutrom. Zaradi te hladne fronte je namreč v višinah precej hladen zrak, tako da lahko v ponedeljek zjutraj v večjem delu nižin pričakujemo temperature okoli ledišča, mogoče tudi kakšno stopinjo pod lediščem. »V večjem delu države bo zjutraj slana, čez dan pa sonce in temperature okoli 15 stopinj,« je še napovedal Medved.