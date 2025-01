Avtocesta A1 v smeri Ljubljane na tem delu zaprta za ves promet

Avtocesta A1 je med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri Ljubljane zaprta za ves promet, saj v predoru Kastelec piha izjemno močna burja. Obvoz je mogoč po regionalni cesti Kastelec–Kozina.

Na regionalnih cestah Vipava–Ajdovščina in Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava medtem velja prepoved 1. stopnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Počitniške prikolice, hladilniki in vozila s ponjavami prav tako do preklica ne smejo voziti po vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo, kjer velja prepoved 2. stopnje.

Da bodo še do jutrišnjega večera na Primorskem možni sunki močne burje, opozarjajo tudi na Agenciji RS za okolje (Arso), kjer so za jugozahod države izdali oranžno opozorilo. »Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo ponekod presegli hitrost 100 km/h,« so zapisali na Arsu.