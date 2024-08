Spomin na rudarstvo Zasavci ohranjajo tudi z negovanjem starih knapovskih običajev. Med njimi je skok čez kožo. Na ta način so rudarji nekoč v svoje vrste uradno sprejemali novince. Po prvotnem običaju iz 16. stoletja so morali novinci preskočiti rudniški jašek, ko pa so postale odprtine jaškov preširoke, je skok čez jašek zamenjal skok čez kožo. Koža je kos telečjega usnja z jermenom in pasovi, ki ga je imel rudar pripasanega tako, da mu je pokrival zadnjo plat. Tako opravljeni so se rudarji po drčah spuščali v jame, varoval pa jih je tudi pred vlago. Pevec Luka Sešek bo moral še malce počak...